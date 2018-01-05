Engin Baytar Karadeniz Ereğli Belediyespor'la imzaladı (Engin Baytar kimdir?)

'TAKIMI ŞAMPİYON YAPIP FUTBOLU BIRAKACAĞIM'



İLK İDMANA ÇIKTI



ENGİN BAYTAR'IN FUTBOL KARİYERİ

Haber Merkezi

Ereğli Belediyesi ve kulüp başkanı Hüseyin Uysal'ın makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Engin Baytar, Ereğli Belediyespor'a para için gelmediğini söyledi. Amacının kulübü, takım arkadaşları ile birlikte şampiyonluğa ulaştırıp, futbol hayatını sonlandırmak olduğunu belirten Engin Baytar, şöyle dedi:'Ereğli’ye daha önce geldim. Şehri çok sevdim. İnsanların yaklaşımını çok sevdim. Aslında niyetim futbolu bırakmaktı. Ama böyle güzel bir ortamı görünce, '12 maç bizimle birlikte ol' denilince bana da mantıklı geldi. Buraya açıkçası para için de gelmedim.Para da konuşmadım hiçbir şey de söylemedim. Tamamen burada 12 hafta boyunca elimden geldiği kadar genç arkadaşlar olsun hem de takım olsun elimden geldiği kadar yardım edip bir şekilde her şeyimizi verip, şampiyon yapıp bende futbol hayatımı kariyerimi sonlandırmak istiyorum.'Başkan Hüseyin Uysal, şampiyonluk hedefi doğrultusunda transferler yaptıklarını, Engin Baytar'ın camialarına hayırlı olmasını diledi. Engin Baytar, imza töreninin ardından yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.Almanya'da Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Engin Baytar, futbola Almanya kulüplerinden FC Gütersloh'da başladı. Ardından Arminia Bielefeld tarafından keşfedildi ve Arminia Bielefeld'in ikinci takımına transfer oldu.Arminia Bielefeld takımında profesyonel oyuncu olan Engin, 2004'te babasının yakın arkadaşı Tuncay Soyak'ın çalıştırdığı 2. Lig B Klasman'da yer alan Maltepespor'a transfer oldu.Bu takımda forvet arkası mevkiinde oynayan Engin, Bonservis sorunu sebebiyle yaklaşık altı ay futboldan uzak kaldı. Bu süreci takip eden bir sene boyunca başarılı bir grafik çizip dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve 2006 Ocak ayında Süper lig takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer oldu.2006 yılının Ocak ayında Genç futbolculara verdiği önemle bilinen Turkcell Süper Lig kulübü Gençlerbirliği'ne transfer olan Engin, Süper lig'deki ilk golünü Nisan 2007'de memleketinin takımı olan Trabzonspor'a attı ve 2006-2007 sezonunu 9 gol ile bitirdi.2007-2008 sezonunu ise 1'i Türkiye kupası ve 2'si Süper lig olmak üzere 3 gol ile bitiren Engin, bu sezonun 23.haftasında çok dar açıdan Konyaspor'a attığı frikik golüyle dikkatleri üzerine çekmiştir.Engin, Gençlerbirliği'nde zaman zaman disiplinsiz hareketleriyle tepki alsa da, burada oynadığı futbol ile Trabzonspor'un ilgisini çekti fakat Trabzonspor'a transfer olması beklenirken, 2009 kış transfer döneminde Gençlerbirliği tarafından Eskişehirspor'a yarım sezonluğuna kiralandı. Sezon sonu Gençlerbirliği'ne dönen oyuncu, 250 bin euro ve iki genç futbolcu karşılığında Trabzonspor'a satıldı.22 Ocak 2009'da Eskişehirspor'a transfer olan Engin, ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında forma giyen Engin bu maçta 3 asist yapmış fakat Abdullah Avcı ile tartışması sonucu maçı Kırmızı kart görerek terk etmiştir. 26 Nisan 2009'da Eskişehirspor - Beşiktaş maçında Maç içinde takım arkadaşı Souleymane Youla ile tartışınca oyundan alındı ve kadrodışı bırakıldı (daha sonra affedildi) ve para cezasına çarptırıldı.Kadro dışı bırakılmasına rağmen Eskişehirspor'da 11 maça çıkan Engin, 11 maçta 1 de gol attı.2009 yazında Hugo Broos'un çalıştırdığı Trabzonspor'a transfer olan Engin, 2009-10 sezonunda Trabzonspor'un Fenerbahçe ile Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinde göstermiş olduğu üstün performansla maçın adamı seçilmiş ve takımının kupayı kaldırmasında önemli rol oynamıştır.Bu maçın ardından Şenol Güneş Engin Baytar hakkında şunları söylemiştir; İpler onun elinde artık. Bizim elimizi tutup yürümeye devam ederse dünya futbolu bir yıldız kazanır. Elimizi bırakıp başka yolu seçerse o bilir. Takımı için oynadığında sonuçlarını kendisi Trabzon’a döndüğünde gördü.Bu Engin için yeni bir başlangıç olacak.[9]Dönemin kaptanı Riogbert Song ise kendisi hakkında şu cümleleri kullanmıştır; “Engin için normal bir yetenek diyemem. Allah ona fazlasını vermiş. Anormal bir yetenek. 1. sınıf kumaşı var. Dünya yıldızı olabilir. Ama yolunda azimle yürümeye devam etmeli. Dünyanın 1. sınıf takımlarında oynadım ama onun gibisini az gördüm.” 7 Kasım 2010'da Galatasaray ile oynanan lig maçında yaptığı 2 asist ile bir kez daha dikkatleri çeken Engin günler sonra ilk kez Guus Hiddink tarafınfan Türkiye Millî Futbol Takımı'na çağrılmış ve Hollanda ile oynanan bu maçın ikinci yarısında forma giymiştir.12 Şubat 2011'de Trabzonspor - Sivasspor maçında takım arkadaşı Burak Yılmaz ile tartışan Engin, Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş tarafından oyundan alınmış ve bir daha ilk 11'de başlayamamıştır.2011-2012 Ara transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesine giren oyuncu, Galatasaray'da takım kaptanı Arda Turan ve Emmanuel Culio'nun takımdan ayrılmasının üzerine Galatasaray'a transfer olmuştur.Engin Baytar, Selçuk İnan ve Ceyhun Gülselam'la birlikte 19 Ağustos 2011'de kulübü Trabzonspor'a 1.100.000 Euro bonservis ücreti ödenerek Galatasaray'a transfer olmuştur.20 Ağustos 2011'de Galatasaray'ın Slovenya kampına katılan Engin, ilk defa Ankaragücü maçında ilk 11'de şans bulsa da ayağına kramp girdiği için 60. dakikada oyundan çıktı. Engin Galatasaray takımındaki ilk asistini Türk Telekom Arena'da oynanan Bursaspor maçında Johan Elmander'e yapmış fakat adalesinde zorlanma üzerine maçı sakatlanarak terk etmiştir.İlk golünü ise 26 Kasım 2011'de Türk Telekom Arena stadında Sivasspor'a atmıştır fakat aynı maçta Engin sinirlerine dayanamayıp rakibi Milan Borjan'a kafa atmış ve takımını 10 kişi bırakmıştır. Galatasaray takımında genellikle orta saha'da görev yapan Engin, Galatasaray'ın Türkiye kupası'nda Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta sol kanat olarak başlamış ve 1 gol 1 asistle oynamıştır.İlerleyen günlerde Galatasaraylı Kazım Kazım'ın Olympiakos takımına transfer olması üzerine Sağ kanatta oynamaya başlayan Engin, 2011-12 sezonunun 20. haftasında da sağ kanat başlamış ve Karabükspor takımına gol atma başarısını göstermiştir.Sezonun devamında da sağ kanatta görev yapan Engin, Gaziantepspor deplasmanında Johan Elmander'e Mersin İdman Yurdu deplasmanında ise Necati Ateş'e asist yaparak takımının galip gelmesinde büyük pay sahibi olmuştur. Engin, Galatasaray'ın tüm Süper Final maçlarında forma giymiş ve Galatasaray formasıyla ilk sezonunda ilk Süper Lig Şampiyonluğunu yaşamıştır.Engin Baytar 2012-13 sezonu öncesinde Trabzonspor ve Beşiktaş JK ile anılsa da kulüpte kalmış ve kampa katılmıştır. 12 Ağustos 2012'de Fenerbahçe ile oynanan 2012 Türkiye Süper Kupası maçına ilk 11'de başlamıştır. Fakat bu maçın 2.yarısında Dirk Kuyt'ın attığı golün ardından Hakem Cüneyt Çakır'a yaptığı itirazdan dolayı Kırmızı kart görmüştür.Bunun üzerine Cüneyt Çakır'a saldıran oyuncu takım arkadaşları tarafından saha dışına yollanmıştır. Galatasaray bu maçta 10 kişi kalsada 89.dakikada Selçuk İnan'ın attığı Penaltı golüyle 3-2 öne geçmiştir ve 2012 Türkiye Süper Kupası Şampiyonu olmuştur. Cüneyt Çakır'a saldırdığı için 11 maç ceza almıştır.2012-13 sezonunun 12.haftasındaki Karabükspor maçının 60.dakikasında sahalara dönen Engin, 30 dakika sahada kalmıştır. Sezonun devamında da beklentileri karşılayamayan Engin, 20 Kasım 2012'de ise Galatasaray SK ile ilk avrupa maçına Manchester United maçının 60. dakikasında çıkmıştır.Süper Lig'in 21. haftasına kadar süre bulan Engin, bu haftadan sonra bekleneni veremediği için şans bulamamıştır. Engin sezon boyunca 7 lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 kupa maçı performansıyla bitirmiştir. Sezon sonunda ise Galatasaray ile üstüste 2.lig Şampiyonluğunu yaşamıştır. sözleşmesi 2013-14 sezonu öncesinde uzatılmıştır.2013-14 sezonunda yine Süper Kupa kazanan takımın bir parçası olarak başayan Engin, ligin ilk haftasındaki Gaziantepspor maçının son 10 dakikasında süre almıştır.Bu maç ile birlikte süre alan Baytar, 17 Eylül 2013 tarihinde ise Galatasaray'ın 6-1 kaybettiği Real Madrid maçının 60. dakikasında oyuna dahil olarak o sezonki ilk ve tek Avrupa kupası maçına çıktı. 6. haftada Rizespor ile oynanan maçta ilk 11 başlayan Engin Baytar, Galatasaray'ın tek golünü 18'in dışından yaptığı şık vuruşla atmıştır.Bu maçla birlikte takımın başına Roberto Mancini getirilmiştir. Mancini tarafından ilk kez 9.haftada oynanan Kayserispor maçının ikinci yarısında görevlendirilmiştir.Daha sonra ligde Fenerbahçe maçında da oynayan Baytar, bu maçına ardından ligde süre alamamıştır. 4 Aralık 2013 tarihinde ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ilk 11 başlayan Baytar, bu maçta takımının ilk golünü kaydetmiştir. Galatasaray maçı penaltılarda kazanmıştır. Bu maçın ardından beklediği şansı bulamayan Engin, Galatasaray'ın deplasman kadrolarına dahi alınmayınca takımdan ayrılmak istediğini belirtmiştir.Engi Baytar sırasıyla Çaykur Rizespor, İstanbulspor ve Karşıyaka'da forma giydikten sonra amatör lig takım takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor'la sözleşme imzaladı.