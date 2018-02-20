Engin Geçtan hayatını kaybetti! Engin Geçtan kimdir, neden öldü? Engin Geçtan'ın kitapları

ENGİN GEÇTAN ÖLDÜ! ENGİN GEÇTAN'IN CENAZESİ YARIN TEŞVİKİYE CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK



ENGİN GEÇTAN AYŞE ARMAN'A RÖPORTAJ VERMİŞTİ



ENGİN GEÇTAN KİMDİR?



ENGİN GEÇTAN'IN KİTAPLARI



ENGİN GEÇTAN İLE SÖYLEŞİLER

Can Hakman

Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük psikoterapistlerden biri olan Prof. Dr.86 yaşında hayatını kaybetti. Pekison zamanlarda ilerleyen yaşına rağmen faal olarak roman yazmayı sürdürüyordu. Engin Geçtan uzun süredir hastaydı. 1970'li yıllarda yazdığıadlı çok satan kitabıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. İlerlemiş yaşına rağmen Twitter hesabında da oldukça faaldi ve paylaşımlar yapıyordu.Türk psikiyatri camiasına bomba gibi düştü. Pekivegibi kitaplarıyla bilinendiğer? İşte’ın cenazesinin yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından vasiyet ettiği üzere memleketi İzmir’de defnedileceği açıklandı.​İnsan Olmak, Varoluşçu Psikiyatri, Normaldışı Davranışlar ve Psikanaliz ve Sonrası adlı psikiyatri kitaplarıyla tanınıyordu. Engin Geçtan'ın Dersaadet’te Dans, Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?, Kırmızı Kitap ve Kızarmış Palamutun Kokusu gibi romanları da vardı. Peki? Türkiye'deki sıradan vatandaş bu soruyu merak ediyor. İşte detaylar...Röportaj sevmeyen19 Mart 2016'da Ayşe Arman'a verdiği söyleşide "“?” sorusunun cevabına, “Biz kimiz?”in yanıtı verilmeden ulaşabileceğine inanmıyorum. Biz, tarih duygusundan yoksun, dünyayla ilişkimizde yüzeysel bir toplumuz. Nereden gelip nereye gitmekte olduğumuzu umursamadan serseri mayın misali yaşamaya alışmışız. “Bu toplumun belleği yok!” diye kendimizi eleştiriyoruz, ama nedenini anlamaya çalışmıyoruz… Carl Gustav Jung’un çağdaş düşünceye yaptığı en önemli katkılardan biri ‘kolektif bilinçdışı’ ve ‘arketip’ kavramları. Jung’a göre, insan zihni, onun evrimi tarafından biçimlendirilmiştir. Yani insan, geçmişiyle bağlantılıdır. Ama bu bağlantı, yalnızca kişisel geçmişini değil, ait olduğu toplumun geçmişini ve hatta tüm insanlık evrimini içerir..." demişti.12 Ocak 1932'de İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Geçtan, psikoloji ve nöroloji dallarında ABD'de New York ve Columbia üniversitelerinde beş yıl süreyle uzmanlık eğitimi gördü. Çok sayıda basım yapmış ve yapmakta olan, kendi bilimsel disipliniyle ilgili bu dörtlünün ardından (İnsan Olmak, Varoluşçu Psikiyatri, Normaldışı Davranışlar ve Psikanaliz ve Sonrası), psikiyatri alanının çerçevesinden çıkma isteği doğrultusunda roman-senaryo çalışmalarına başladı.Özgürlük, depresyon, çocukluk, birey ve toplum ilişkileri, yaşam ve ölüm gibi temel varoluşsal kavram ve sorunların yanı sıra uyku, psikodrama yöntemleri, yeme bozuklukları gibi özel konuları da ayrıntılı biçimde ele alıp işlediği kitaplarında, genel olarak, yaşamı seyredenler ve gerçekten yaşayanlar diye iki tip insanı tasvir eder. Yaşamak için durup düşünmek ve sorun üretmek yerine hayata karışmayı salık verir. Sadece bireyin sorunlarıyla yetinmeyen Geçtan, toplumsal hastalıkları da sebep ve sonuçlarıyla irdelerken Türkiye özelinde toplumsal yapıdan örnekler verip bireysel sorunlara paralel toplumsal analizler yapar.Geçtan ayrıcaveüniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulunmuştu.(2017), Rastgele Ben (2014),(2000), Mesela Saat Onda (2012),(2010), Kuru Su (2008),(2005), Psikanaliz ve Sonrası (1988),(1990), Tren (2004),(1975), İnsan Olmak (1983),(2002), Kızarmış Palamut'un Kokusu (2001),(1993), Kimbilir? (1998),(1997), Dersaadet'te Dans (1996),(1975), İnsan Olmak (1984),(1990)"Bana sorarsanız Türkiye harika bir çılgın", 24 Şubat 2008"Esas hayat alanımızı daraltırsak… Kaybederiz! - Engin Geçtan", 20 Mart 2016"Onun da Sorunu ‘Zaman’la", Sayı 318, 1997"Kaosun Kıyısındaki Çılgın Dansa Katılmanın Keyfi", Sayı 27, Şubat 2000"Sistem Benim İçin Deliyi İdare Etmek", 20 Haziran 2002"Engin Geçtan'la 'Hayat' Üzerine Bir Röportaj", 30 Mart 2003"Tren nereye giderse...", 6 Şubat 2004"Uyuklayan Türkiye yerine çılgın Türkiye’yi tercih ederim", 21 Şubat 2010