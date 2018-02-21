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Engin Geçtan tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamış

Dün 86 yaşında hayata gözlerini yuman psikiyatrist ve yazar Prof.Dr. Engin Geçtan'ın tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı
 

21 Şubat 2018, Çarşamba 10:43
Engin Geçtan tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamış
Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya dün hayatını kaybeden Prof.Dr. Engin Geçtan'ın tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Küçükkaya Türk Eğitim Vakfı'nın gazetede yayınlanan vefat duyurusunu Twitter hesabından paylaşarak şu notu düştü:


ENGİN GEÇTAN KİMDİR?

Engin Geçtan 12 Ocak 1932'de İzmir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Geçtan, psikoloji ve nöroloji dallarında ABD'de New York ve Columbia üniversitelerinde beş yıl süreyle uzmanlık eğitimi gördü. Çok sayıda basım yapmış ve yapmakta olan, kendi bilimsel disipliniyle ilgili bu dörtlünün ardından (İnsan Olmak, Varoluşçu Psikiyatri, Normaldışı Davranışlar ve Psikanaliz ve Sonrası), psikiyatri alanının çerçevesinden çıkma isteği doğrultusunda roman-senaryo çalışmalarına başladı.

Özgürlük, depresyon, çocukluk, birey ve toplum ilişkileri, yaşam ve ölüm gibi temel varoluşsal kavram ve sorunların yanı sıra uyku, psikodrama yöntemleri, yeme bozuklukları gibi özel konuları da ayrıntılı biçimde ele alıp işlediği kitaplarında, genel olarak, yaşamı seyredenler ve gerçekten yaşayanlar diye iki tip insanı tasvir eder. Yaşamak için durup düşünmek ve sorun üretmek yerine hayata karışmayı salık verir. Sadece bireyin sorunlarıyla yetinmeyen Geçtan, toplumsal hastalıkları da sebep ve sonuçlarıyla irdelerken Türkiye özelinde toplumsal yapıdan örnekler verip bireysel sorunlara paralel toplumsal analizler yapar.

Geçtan ayrıca ODTÜ, Ankara, Boğaziçi ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyeliğinde bulunmuştu.

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