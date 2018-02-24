Engin Hepileri: Biz aşkı tüketmeden yaşıyoruz



'ÇAĞAN’IN SETİNDEN BAŞKA TÜRLÜSÜ BEKLENEMEZDİ'



'100’ÜNCÜ OYUN GURURU YAŞIYORUZ'



HAYATIN TADINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ



YALANA VE RİYAYA KATLANAMAM

Beyza Şekerci'den eşi Engin Hepileri'ye duygusal doğum günü mesajı

Beyza Şekerci eşi Engin Hepileri'ye aşkını ilan etti

Elif Bayram

- Projede Çağan Irmak imzası olması beni çeken en önemli nedenlerden biri. Bunun yanı sıra yapım şirketi ve oyuncuların kalitesi de tercih sebeplerim arasında... Benim ekibe katılımım bir hayli hızlı oldu. Dördüncü bölümde hikayeye katılacak keyifli bir karakterden bahsettiler. Okuyunca gerçekten de Kartal karakterini çok sevdim, teklifi kabul ettim. Böylece başlamış olduk.- Kartal biraz hırslı, müzik dünyasında söz sahibi ve geleceğe dair önemli planları olan bir müzik yapımcısı. Gülizar’ın hayallerine ulaşması açısından önemli bir karakter. Diğer yandan Gülizar da Kartal’ın tam aradığı yıldız.- Hayır. Birebir esinlendiğim kimse olmadı. Ben genelde karakter özelliklerini değerlendirip belki de hiç tanımadığımız bambaşka bir karakter yaratma peşinde olurum.- Son derece keyifli ve çalışkan bir ekibe katıldığımı söyleyebilirim. Çağan’ın setinden de başka türküsü beklenmezdi zaten. Umarım uzun soluklu bir çalışma ortamı yakalarız.- Sahneye çıktığım her akşam seyirci ile birebir iletişime geçmek beni çok heyecanlandırıyor. Ben mesleğine âşık bir adamım. Sahne ya da kamera önü fark etmeksizin keyifle sürdürüyorum mesleğimi.- Bu sene üçüncü yılımıza girdik. Sağ olsun seyircilerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Hatta önümüzdeki günlerde 100. oyunumuzu oynayacağız. Bu büyük bir gurur.- Bol bol spor yapıyorum. Beyza ile tatile çıkmayı severiz. Evde olduğumuzda dünyada yapılan işleri izlemek ve okumak en büyük keyfimiz.- En saf hali ile “aşk”. İkimiz de aşkı sonuna kadar ama tüketmeden yaşıyoruz. Hayatın ve birbirimize olan aşkımızın tadını çıkarmaya çalışıyoruz.- Kendim gibi olmak benim için önemli... Anı yaşamayı, samimiyeti ve yalınlığı severim. Elimden geldiğince sade kalmaktır hedefim.- Yalana ve riyaya katlanamam. O tür ortamlarda da hemen kendimi geri çeker, sessizleşir, uzaklaşırım.