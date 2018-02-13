Enis Berberoğlu'nun cezası belli oldu

5 YIL 10 AY

ENİS BERBEROĞLU'NUN İLK SÖZLERİ: MORALİNİZİ BOZMAYIN

'25 YIL HAPİS' KARARI BOZULMUŞTU

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Enis Berberoğlu kimdir?

Erdinç Şahin

’ları görüntülerini eskiverdiği gerekçesiyle bugün’nde karar duruşması görüldü.utuklanan Enis Berberoğlu 9 aydır cezaevinde bulunuyorduİstanbul 2. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu "Devletin gizli belgelerine açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Berberoğlu, "Moralinizi bozmayın 25 yılla başladı, 5 yıla düştü" dedi. Berberoğlu, duruşma salonuna el salladı.İlk yargılamadahakkında mübbet hapis cezası istenmiş, mahkeme 25 yıl hapis cezası vermişti. Kararın bozulması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde yapılan ikinci yargılamanın bugünkü duruşmasında karar çıktı.Enis Berberoğlu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" ile suçlanıyordu.Caddebostan Büyük Kulüp’teki törenin onur konuğu Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu’ydu. Oya Berberoğlu, eşinin avukatı aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mektubu okudu.“Hep adalet ve özgürlüklerden söz ederiz. Ama yokluğunu en fazla cezaevinde hissederiz ya... İşte o misal, medyada örgütlenme özdenetim çabaları da buradan bakılınca çok farklı gözüküyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne yazık ki, tıpkı Gazeteciler Cemiyeti ve sendika gibi Konsey de gerekli ve yeterli desteği bulamadı. Ve bu ağır ihmalin sonuçlarını, emekli bir gazeteci, manşet kurbanı mahkûm siyasetçi sıfatıyla fazlasıyla ağır şekilde yaşıyorum. Umarım genç kuşak medya çalışanları geçmiş hatalardan ders çıkarır.”