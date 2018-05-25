Eniştenin hatası genç kadının sonu oldu
Tekirdağ'da Hayati Darıcı (45), tabancası ile doldur boşalt yaparken, misafirliğe gelen baldızının kızı Selin Buse Balcı'yı (21), vurarak, ölümüne neden oldu
Olay, Zafer Mahallesi Bekirağa Sokak üzerinde yaşayan Hayati Darıcı'nın evinde meydana geldi.
Selin Buse Balcı, akrabaları olan Darıcı Ailesi'nin evine ziyarete gitti.
Bu sırada Darıcı'nın kızının ayrıldığı nişanlısının eve gelmesi üzerine tartışma yaşandı.
KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİ
İddiaya göre, Darıcı, kızının eski nişanlısı korkutmak amacıyla evin dışına havaya 1 el ateş açtıktan sonra eve döndü.
SELİN SIRTINDAN VURULDU
Darıcı, odada doldur boşalt yaptığı sırada tabancadan çıkan kurşun karşısında bulunan Selin Buse Balcı'nın sırtına isabet etti.
Hayati Darıcı, ağır yaralanan Balcı'yı çağırdığı ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ENİŞTE TUTUKLANDI
Olaydan sonra gözaltına alınan Hayati Darıcı, çıkarıldığı mahkemede taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.