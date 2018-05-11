Enver İbrahim'e kraliyet affı hazırlığı

Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir, "Enver'in kraliyet affıyla serbest bırakılması için süreç hemen başlatılacak." dedi

Enver İbrahim'e kraliyet affı hazırlığı
Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed, hapiste bulunan muhalefet lideri Enver İbrahim’in kraliyet affıyla serbest bırakılması için sürecin hemen başlatılacağını söyledi.

Mahathir, düzenlediği basın toplantısında, 2015'te hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını ifade ederek, Malezya Kralı Sultan Muhammed’in (Yang di-Pertuan Agong) Enver'e kraliyet affı vermesi konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Mahathir ayrıca yeni kurulacak kabinenin 10 bakanlıktan oluşacağını söyledi.

Malezya'da çarşamba günü yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, dün yemin ederek başbakanlık görevine resmen başlamıştı.

Mahathir seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, başbakanlık görevini, 1998 yılında kendi kabinesinde görev yaparken ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle ters düştüğü, eski Maliye Bakanı Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, fiili livatayla suçlanmıştı. 

Yüksek Mahkeme'de 2012 yılında aklanan ancak hükümetin kararı temyize götürmesiyle 7 Mart 2014'te fiili livatadan suçlu bulanarak 5 yıl hapse mahkum edilen Enver İbrahim, karar nedeniyle 23 Mart 2014'teki ara seçime katılamamıştı.
Malezya'da Yüksek Mahkeme, 10 Şubat 2015'te muhalefet lideri Enver İbrahim'i "fiili livatadan" suçlu bulan Temyiz Mahkemesi kararını onamış ve bir erkek yardımcısıyla ilişkiye girmekten suçlu bulunan muhalefet liderini beş yıl hapse mahkum etmişti.


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