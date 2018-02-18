Enver Paşa'nın torunu: 'Babam Atatürk'ü çok severdi'

Büşra Kamış

Enver Paşa'nın ikinci kuşak torunu, CNN Türk'te Güneri Cıvaoğlu'nun sunduğu 'Şeffaf Oda' programına konuk oldu. Atatürk hakkında konuşan Mayatepek, "Babam Atatürk'ü çok severdi" dedi. Babası Osman Mayatepek'in yazdığı, "Dedem Enver Paşa" adlı kitapta da Atatürk ile Enver Paşa'nın birbirlerine yazdıkları mektupların yer aldığını belirtti.Milliyet Gazetesiyazarı Güneri Cıvaoğlu dün yayınlanan köşesinde Mihrişah Mayatepek hakkında bilinmeyenleri köşesine taşıdı.Mihrişah, babası Osman Mayatepek gibi “seçkinler okulu” diye anılan “College du Leman”dan mezun.Mihrişah Mayatepek, Sultan Abdülmecid’in soyundan... Enver Paşa ve Naciye Sultan’ın kızı Türkan Mayatepek’in torunu...Ardından, Cenevre Üniversitesi’nde “pazarlama” okumuş. Bir süredir Türkiye’de...İngilizce, Fransızca, İspanyolca biliyor.Mihrişah babasının anılarından paylaşımlar yapıyor. Babasının “Dedem Enver Paşa” adlı kitabı tarihe ışık tutuyor...