15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Enver Paşa'nın torunu: 'Babam Atatürk'ü çok severdi'

Enver Paşa'nın ikinci kuşak torunu Mihrişah Mayatepek, "Babam Atatürk'ü çok severdi" dedi.
 

Enver Paşa'nın torunu: 'Babam Atatürk'ü çok severdi'
Enver Paşa'nın ikinci kuşak torunu Mihrişah Mayatepek, CNN Türk'te Güneri Cıvaoğlu'nun sunduğu 'Şeffaf Oda' programına konuk oldu. Atatürk hakkında konuşan Mayatepek, "Babam Atatürk'ü çok severdi" dedi. Babası Osman Mayatepek'in yazdığı, "Dedem Enver Paşa" adlı kitapta da Atatürk ile Enver Paşa'nın birbirlerine yazdıkları mektupların yer aldığını belirtti.

MİHRİŞAH MAYATEPEK KİMDİR?

Milliyet Gazetesiyazarı Güneri Cıvaoğlu dün yayınlanan köşesinde Mihrişah Mayatepek hakkında bilinmeyenleri köşesine taşıdı.

Mihrişah, babası Osman Mayatepek gibi “seçkinler okulu” diye anılan “College du Leman”dan mezun.Mihrişah Mayatepek, Sultan Abdülmecid’in soyundan... Enver Paşa ve Naciye Sultan’ın kızı Türkan Mayatepek’in torunu...
Ardından, Cenevre Üniversitesi’nde “pazarlama” okumuş. Bir süredir Türkiye’de...

İngilizce, Fransızca, İspanyolca biliyor.

Mihrişah babasının anılarından paylaşımlar yapıyor. Babasının “Dedem Enver Paşa” adlı kitabı tarihe ışık tutuyor...


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

AB Bakanı Çelik, Adana'da tecavüze uğrayan küçük kızın ailesini ziyaret etti

AB Bakanı Çelik, Adana'da tecavüze uğrayan küçük kızın ailesini ziyaret etti
Moskova Büyükelçiliği'nden 'Afrin' açıklaması

Moskova Büyükelçiliği'nden 'Afrin' açıklaması
Başbakan Yıldırım: Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular

Başbakan Yıldırım: Avrupa'daydım, bana Osmanlı tokadını sordular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben iki Sabri tanıdım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben iki Sabri tanıdım
GAP şelalesi ilk kez şubat ayında akmaya başladı!

GAP şelalesi ilk kez şubat ayında akmaya başladı!
Afrin'de teröristlerin kullandığı 'drone' düşürüldü

Afrin'de teröristlerin kullandığı 'drone' düşürüldü
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak paylaşım: Saat 23.15 ancak fırsatları olmuş

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak paylaşım: Saat 23.15 ancak fırsatları olmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da vatandaşlara seslendi
Türkiye'ye tehdit savuran YPG'li 3 yabancı terörist öldürüldü

Türkiye'ye tehdit savuran YPG'li 3 yabancı terörist öldürüldü
FETÖ elebaşının malikanesine

FETÖ elebaşının malikanesine "özel kod" isimle giriliyormuş
Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek