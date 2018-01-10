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Enver Yücel: Fentek kendi sınavını yapacak

2006 yılında kuruldu

10 Ocak 2018, Çarşamba 03:24
Enver Yücel: Fentek kendi sınavını yapacak
Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi (FenTek), liseye giriş sınavında ilk 200 arasına giren öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul. Pek çok ulusal ve uluslararası başarısı bulunuyor.

Mezunları, Amerika’nın en iyi üniversitelerine tam burslu olarak kabul ediliyor. FenTek, Amerika’nın en iyi fen ve teknoloji liselerinden biri olarak gösterilen Washington’daki Thomas Jefferson High School’un hocalarının bilgi birikimi ile 2006 yılında kuruldu. Fentek’te dersler üniversite öğretim üyeleri tarafından veriliyor.

Başarılı öğrenciye burs imkânı

Fen ve Teknoloji Lisesini Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın kurduğunu söyleyen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel müfredatı tamamıyla kendilerinin hazırladığını belirtti. İlk yıl 48 öğrenci aldıklarını kaydeden Yücel, sonraki yıl öğrenci sayısını 24’e düşürdüklerini söyledi.

Lise giriş sınavında ilk 200 arasında yer alan öğrencilerin içinden 24 kişi aldıklarını belirten Yücel, “Başarılı olup, maddi imkanı olmayan öğrencilere burs veriyoruz. İmkanı olan ücretli okuyor. Önemli olan bu lisede okumaya hak kazanmak” dedi.

Kendi öğrencisini seçecek

Bu sene Fen ve Teknoloji Lisesi için ayrı bir sınav yapacaklarını söyleyen Yücel, “Eski sınav sistemi olan TEOG, fen ve teknoloji alanında seçiciliği ayırt edici özelliğe sahip değildi.

Müfredatımız ayrı, hedefimiz belli. Bu noktada öğrenciyi bizzat kendimiz seçmek istiyoruz” dedi. Yücel, Milli Eğitim’in yaptığı sınavı da göz ardı etmeyeceklerini belirtirken, esas olanın kendi yapacakları sınav olduğunu söyledi. Açık uçlu bir sınav yapmayı hedeflediklerini kaydeden Yücel, sınavın yanı sıra mülakat yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Hedef 15 okul

Türkiye genelinde önümüzdeki yıl toplamda 13 adet FenTek lisesi olacağını belirten Yücel, 2019 yılında İstanbul Altunizade’de ikinci FenTek lisesini açacaklarını vurguladı. Halkalı’da da bir okul açacaklarını kaydeden Yücel, Türkiye’de 15 adet FenTek lisesi açmayı planladıklarını söyledi.


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