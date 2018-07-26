Beşiktaş aradığı stoperi Meksika'da buldu. Siyah-beyazlı takım Meksika ekibi Cruz Azul forması giyen Enzo Roco transferini bitirdi. 25 yaşındaki Şili'li futbolcunun İstanbul'da.

ENZO ROCO KİMDİR?

1992 doğumlu olan Enzo Roco 1.92 boyunda ve stoper mevkisinde oynuyor. Futbol kariyerine Catolica takımında başlayan Enzo Roco 2014 yılında İspanya'nın Elche takımına kiralandı.

Elche'de bir sezon kalan Roco daha sonra yeniden Universidad Catolica'ya geri döndü. Ardından Espanyol'a transfer olan dev stoper 1 sezon İspanya La Liga'da forma giydi.

Espanyol ile da yollarını ayıran Roco'nun bir sonraki durağı Meksika'nın Cruz Azul takımı oldu. 2 sezondur Cruz Azul forması giyen 25 yaşındaki stoper 66 maçta forma giydi