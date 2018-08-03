Epilepsi ve şeker hastası Nurbanu yatağında ölü bulundu

Samsun'da ailesiyle beraber yaşayan Nurbanu Göksu (23), yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Aile fertleri nefes almayan, epilepsi ve şeker hastası olduğu belirtilen Göksu için sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Göksu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı’nca genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)