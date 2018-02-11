Ercan Ünal hayatını kaybetti, Pascal yetim kaldı!

Nazlı Erdol

Sabah'ın haberine göre; Ercan Ünal henüz 35 günlükken aldığı ve adınıkoyduğu köpeği kaybolunca "Biberonla besledim. 5 yıldır yalnız çalışıyorum. Bırak yardım etmeyi, iş yerinde sohbet edecek birisi yok. Ben onunla sohbet ediyorum. Konuştuğum her şeyi kulaklarını kabartarak dinliyor. Birlikte sefillik çektik. Sigara içemedim ona mama alayım diye. Kimdeyse getirin. İki katını vereceğim. O benim oğlum" diyerek duygusal bir mesaj yayımlamıştı.'Dostum' dediğiiçin seferber olan Ünal, kısa süre sonra kavuştu ona. Kavuşma anı duygusal görüntülere sahne oldu.Ancak Ünal'ın eşi, iki kızı ve can dostu Pascal şimdi yalnız kaldı. Ünal'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.