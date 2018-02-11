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Ercan Ünal hayatını kaybetti, Pascal yetim kaldı!

Türkiye'nin iki yıl önce köpeği Pascal kaybolunca verdiği ilanla tanıdığı 38 yaşındaki Ercan Ünal, trafik kazasında hayatını kaybetti

11 Şubat 2018, Pazar 15:57
Ercan Ünal hayatını kaybetti, Pascal yetim kaldı!
Sabah'ın haberine göre; Ercan Ünal henüz 35 günlükken aldığı ve adını Pascal koyduğu köpeği kaybolunca "Biberonla besledim. 5 yıldır yalnız çalışıyorum. Bırak yardım etmeyi, iş yerinde sohbet edecek birisi yok. Ben onunla sohbet ediyorum. Konuştuğum her şeyi kulaklarını kabartarak dinliyor. Birlikte sefillik çektik. Sigara içemedim ona mama alayım diye. Kimdeyse getirin. İki katını vereceğim. O benim oğlum" diyerek duygusal bir mesaj yayımlamıştı.



'Dostum' dediği Pascal için seferber olan Ünal, kısa süre sonra kavuştu ona. Kavuşma anı duygusal görüntülere sahne oldu.



Ancak Ünal'ın eşi, iki kızı ve can dostu Pascal şimdi yalnız kaldı. Ünal'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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