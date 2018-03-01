Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Ercan Yazgan felç geçirdi

Oyuncu Ercan Yazgan'ın geçen hafta felç geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Ercan Yazgan felç geçirdi
Ercan Yazgan, geçen Cumartesi günü geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yazgan'ın sağlık duurumunun aldığı fizik tedavi ile iyiye gittiği öğrenildi. 
 

ERCAN YAZGAN KİMDİR?


Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu.  Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı.



1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ailecek Şaşkınız filminin galası yapıldı

Ailecek Şaşkınız filminin galası yapıldı
Gülse Birsel hakkındaki iddialara Instagram'dan yanıt verdi

Gülse Birsel hakkındaki iddialara Instagram'dan yanıt verdi
La Casa De Papel'in Tokyo'su hangi takımlı?

La Casa De Papel'in Tokyo'su hangi takımlı?
Bu kıtanın en büyük kalçası bende

Bu kıtanın en büyük kalçası bende
Ünlülerin düğün fotoğrafları

Ünlülerin düğün fotoğrafları
Hande Doğandemir'in 'Kaybedenler Kulübü' heyecanı

Hande Doğandemir'in 'Kaybedenler Kulübü' heyecanı
Yeşim Salkım Seda Sayan'la nasıl barıştığını anlattı

Yeşim Salkım Seda Sayan'la nasıl barıştığını anlattı
TRT yasağına Demet Akalın'dan tepki: Doğru mu TRT?

TRT yasağına Demet Akalın'dan tepki: Doğru mu TRT?
Emrah'tan tavuk dönerci oğlu Tayfun Erdoğan'a mesaj var

Emrah'tan tavuk dönerci oğlu Tayfun Erdoğan'a mesaj var
Üzgün emojisi bırakmak yerine şehit ailelerine sahip çıkın!

Üzgün emojisi bırakmak yerine şehit ailelerine sahip çıkın!
Harika Avcı'nın annesi hayatını kaybetti

Harika Avcı'nın annesi hayatını kaybetti