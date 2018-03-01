Ercan Yazgan kimdir? Ercan Yazgan'a ne oldu?

ERCAN YAZGAN'A NE OLDU

Büşra Kamış

? Son? sorusu şu na gündeme düştü. Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve Bizimkiler dizisindetiplemeleriyle hafızalara kazınan Ercan Yazgan felç geçirdi. Hayranlarını üzen bu haber sonrasında tedavi altına alınan usta oyuncu yönetmenin sağlık durumuyla ilgili açıklama doktorundan geldi. Bu arada Ercan Yazgan'ın kızı kim sorularının üzerine haberimizde de yer verdik. Yazgan'ın kızı kendisi gibi oyuncu olan'dır. Billur Yazgan'ı Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakteriyle tanımıştık.Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alındıErcan Yazgan'ın sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini belirten Uzman Dr. Nilay Değirmenci, "Ercan Yazgan, Cumartesi akşam Nöroloji polikliniğimize başvurdu. Beyin damar tıkanıklığı tanısını koyduk ve hemen yatışını yaptık. Medikal tedavisi devam eden Yazgan’ın genel sağlık durumu iyiye gidiyor. Genel durumu ile ilgili bir risk yok"dedi.Billur Yazgan, 1 Ekim 1985 yılında İstanbul'da doğdu Ercan Yazgan'ın kızıdır. Babasının mirasını reddetiği haberlerle gündeme gelmiştir. Billur Yazgan'ı Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakteriyle hatırlıyoruz. Billur Yazgan, İstanbul Üniversitesi Dil Edebiyat ve M.S.M. Tiyatro Bölümü eğitimi almıştırErcan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.Ödülleri:1999 - 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ileFilm ve Dizileri:2015 - Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)2011 - 2012 - İffet (Dizi)2010 - Kardelen (Sinema Filmi)2009 -2010 - Hanımın Çiftliği2008 - Talih Kuşu (TV Dizisi)2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)2008 - Adanalı (TV Dizisi)2006 - Yalancı Yarim2006 - Ahh İstanbul2004 - Tatil Aşkları2004 - Altın Kafes2003 - 2006 - Hayat Bilgisi2002 - Aşk Meydan Savaşı2000 - Balalayka (Sinema Filmi)1999 - Duruşma (Sinema Filmi)1996 - Sevda Kondu1994 - Kaygısızlar1994 1993 - Yazlıkçılar1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)1989 - 2002 - Bizimkiler1986 - Kabadayı (Sinema Filmi)1986 - Şaka Maka (Video)1986 - Perihan Abla1983 - Üç İstanbul1982 - Arkadaşım (Sinema Filmi)1979 - Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)1978 - Ölüm Görevi (Sinema Filmi)1977 - Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)1977 - Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)1977 - Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)1975 - İzin (Sinema Filmi)1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)1963 - Susuz Yaz(Sinema Filmi)