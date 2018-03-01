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Ercan Yazgan kimdir? Ercan Yazgan'a ne oldu?

Ercan Yazgan kimdir? Bizimkiler dizisinin efsane karakteri Kapıcı Cafer'i canlandıran Ercan Yazgan'dan bu sabah kötü haber geldi. Usta oyuncu Yazgan felç geçirdi. Tedavi altına alınan Ercan Yazgan'ın son sağlık durumu nasıl? sorusunu doktoru cevapladı. İşte Ercan Yazgan ile ilgili son bilgiler
 

Ercan Yazgan kimdir? Ercan Yazgan'a ne oldu?
Ercan Yazgan'a ne oldu, kimdir? Son sağlık durumu nasıl?  sorusu şu na gündeme düştü. Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer tiplemeleriyle hafızalara kazınan Ercan Yazgan felç geçirdi. Hayranlarını üzen bu haber sonrasında tedavi altına alınan usta oyuncu yönetmenin sağlık durumuyla ilgili açıklama doktorundan geldi. Bu arada Ercan Yazgan'ın kızı kim sorularının üzerine haberimizde de yer verdik. Yazgan'ın kızı kendisi gibi oyuncu olan Billur Yazgan'dır. Billur Yazgan'ı Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakteriyle tanımıştık.

ERCAN YAZGAN'A NE OLDU


Ercan Yazgan, geçirdiği felç nedeniyle tedavi altına alındı

SAĞLIK DURUMU NASIL

Ercan Yazgan'ın sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini belirten Uzman Dr. Nilay Değirmenci, "Ercan Yazgan, Cumartesi akşam Nöroloji polikliniğimize başvurdu. Beyin damar tıkanıklığı tanısını koyduk ve hemen yatışını yaptık. Medikal tedavisi devam eden Yazgan’ın genel sağlık durumu iyiye gidiyor. Genel durumu ile ilgili bir risk yok"dedi. 
Ercan Yazgan'ın son hali

ERCAN YAZGAN'IN ÇOCUKLARI VAR MI? BİLLUR YAZGAN KİMDİR

Billur Yazgan, 1 Ekim 1985 yılında İstanbul'da doğdu Ercan Yazgan'ın kızıdır. Babasının mirasını reddetiği haberlerle gündeme gelmiştir. Billur Yazgan'ı Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakteriyle hatırlıyoruz. Billur Yazgan, İstanbul Üniversitesi Dil Edebiyat ve M.S.M. Tiyatro Bölümü eğitimi almıştır


ERCAN YAZGAN KİMDİR

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet karakteriyle tanındı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.


Ödülleri:
1999 - 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ile

Film ve Dizileri: 
2015 - Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)
2011 - 2012 - İffet (Dizi)
2010 - Kardelen (Sinema Filmi)
2009 -2010 - Hanımın Çiftliği
2008 - Talih Kuşu (TV Dizisi)
2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)
2008 - Adanalı (TV Dizisi)
2006 - Yalancı Yarim
2006 - Ahh İstanbul
2004 - Tatil Aşkları
2004 - Altın Kafes
2003 - 2006 - Hayat Bilgisi
2002 - Aşk Meydan Savaşı
2000 - Balalayka (Sinema Filmi)
1999 - Duruşma (Sinema Filmi)
1996 - Sevda Kondu
1994 - Kaygısızlar
1994 1993 - Yazlıkçılar
1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)
1989 - 2002 - Bizimkiler

1986 - Kabadayı (Sinema Filmi)
1986 - Şaka Maka (Video)
1986 - Perihan Abla
1983 - Üç İstanbul
1982 - Arkadaşım (Sinema Filmi)
1979 - Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)
1978 - Ölüm Görevi (Sinema Filmi)
1977 - Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)
1977 - Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)
1977 - Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)
1975 - İzin (Sinema Filmi)
1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)
1963 - Susuz Yaz(Sinema Filmi)
 


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