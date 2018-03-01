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Ercan Yazgan son durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi

Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i Ercan Yazgan, geçtiğimiz hafta felç geçirmiş ve özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncunun doktoru yaptığı açıklamada Yazgan’ın son durumunun iyiye gittiğini söyledi. Peki Ercan Yazgan kimdir? İşte ayrıntılar...
 

Ercan Yazgan son durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan'ın son sağlık durumu hakkında iyi haber geldi. Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve Bizimkiler dizisinde Kapıcı Cafer tiplemeleriyle tanınan tiyatro, oyuncusunun sağlık durumunun iyiye gitti öğrenildi. Yazgan'ın son durumu ile ilgili bilgi veren doktoru Yazgan için herhangi bir risk olmadığını söyledi. 
Yazgan'ın sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini belirten Uzman Dr. Nilay Değirmenci, "Ercan Yazgan, Cumartesi akşam Nöroloji polikliniğimize başvurdu. Beyin damar tıkanıklığı tanısını koyduk ve hemen yatışını yaptık. Medikal tedavisi devam eden Yazgan’ın genel sağlık durumu iyiye gidiyor. Genel durumu ile ilgili bir risk yok"dedi. 

ERCAN YAZGAN KİMDİR

4 Nisan 1946 yılında Sinop'ta doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen. Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babasıdır.


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