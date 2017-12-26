Erciyes Dağı'nın muhteşem manzarasıyla yeni yılı karşılayın

52 farklı dilde 2 bin 500 şarkılık repertuarı olan Hakan Kartal’ın birbirinden güzel şarkıları ve eşsiz lezzetler ile yeni bir yılı coşku içinde karşılayabilirsiniz.
MENÜDE NELER VAR?
-Geleneksel lezzetlerle başlangıç (vişneli yaprak sarması, pastırma, Ezine peynir, rokfor peyniri, muhammara, pembe sultan, haydari, mercimek köftesi, tahinli köz patlıcan, domates ve salatalık)
- Kırmızı biberli tereyağında kızartılmış bohça içinde tereyağlı çilav eşliğinde jumbo karidesler,
- Taze nane yaprağı eşliğinde limonlu sorbe,
- Baharatla marine edilmiş, yaban mersini soslu pirinç pilavı, taze kuşkonmaz, kestane mantarı, ızgara biber ve domates eşliğinde antrikot breeze,
- Kırmızı orman meyveleri ve vanilyalı dondurma eşliğinde şampanya
- Şefin özel pötifurları eşliğinde çay ve kahve
iRoof Restaurant Yılbaşı Menüsü kişi başı 229 TL, Roof Lounge Yılbaşı Partisi ise kişi başı 129 TL olarak belirlendi. Yılbaşı yemeğine katılanlara parti ücretsiz olacak.
Senim Tanay