Erciyes Dağı'nın muhteşem manzarasıyla yeni yılı karşılayın

MENÜDE NELER VAR?

Senim Tanay

52 farklı dilde 2 bin 500 şarkılık repertuarı olan Hakan Kartal’ın birbirinden güzel şarkıları ve eşsiz lezzetler ile yeni bir yılı coşku içinde karşılayabilirsiniz.-Geleneksel lezzetlerle başlangıç (vişneli yaprak sarması, pastırma, Ezine peynir, rokfor peyniri, muhammara, pembe sultan, haydari, mercimek köftesi, tahinli köz patlıcan, domates ve salatalık)- Kırmızı biberli tereyağında kızartılmış bohça içinde tereyağlı çilav eşliğinde jumbo karidesler,- Taze nane yaprağı eşliğinde limonlu sorbe,- Baharatla marine edilmiş, yaban mersini soslu pirinç pilavı, taze kuşkonmaz, kestane mantarı, ızgara biber ve domates eşliğinde antrikot breeze,- Kırmızı orman meyveleri ve vanilyalı dondurma eşliğinde şampanya- Şefin özel pötifurları eşliğinde çay ve kahveiRoof Restaurant Yılbaşı Menüsü kişi başı229 TL, Roof Lounge Yılbaşı Partisi ise kişi başı 129 TL olarak belirlendi. Yılbaşı yemeğine katılanlara parti ücretsiz olacak.