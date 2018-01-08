İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Erciyes'e rekor ziyaretçi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu 52 binden fazla kişiyi konuk etti

Erciyes'e rekor ziyaretçi
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi cumartesi ve pazar günü kent içi ve dışından binlerce kişiyi ağırladı.  Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapılan yatırımların olumlu sonuçlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.


TURİSTLER ERCİYES'İN KEYFİNİ ÇIKARDI


Kayak merkezindeki pistlerin dolduğunu aktaran Mustafa Çelik, "Hem Kayseri'deki hemşehrilerimiz hem de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen turistlerimiz güneşli günlerde Erciyes'in tadını çıkardı. Hafta sonu turnike geçişi 52 bini geçmiş durumda. Dışarıda park halindeki otomobillerin plakalarına baktığımızda araçların yüzde 50'si şehir dışından gelmiş. Yaptığımız tanıtım ve reklamların yerinde olduğunu görmüş olduk." ifadesini kullandı.


"MOSKOVA VE UKRAYNA'DA REKLAM YAPIYORUZ"


Tanıtımlarla Erciyes'i kente ekonomik değer katan bir merkez haline getirdiklerini vurgulayan Mustafa Çelik, "Moskova ve Ukrayna'da reklam yapıyoruz. Rusya'dan 2 uçakla gelen kayakçılar, şehirdeki farklı yerlerde yemek yedi, konakladı. İnşallah ilerleyen günlerde turist sayısı artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.


EN YOĞUN HAFTA SONU


Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı da tüm pistlerin açık olduğunu kaydederek, "Bütün bağlantı pistlerimiz açık. Geçen haftaki kar yağışından sonra yeni yapılan pistlerimizi de devreye soktuk. Şu anda 3 bin 100 metreye kadar vatandaşlarımız kayak yapabiliyor. Develi kapısından Hacılar kapısına kadar tüm pistlerimizde çok yoğun hareketlilik oldu. Bu senenin en yoğun hafta sonunu yaşadık." bilgisini aktardı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

PTT'ye bin 750 personel alımında süreç başladı

PTT'ye bin 750 personel alımında süreç başladı
Kasaplardan ucuz et formülü

Kasaplardan ucuz et formülü
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Telif hakkında yeni dönem

Telif hakkında yeni dönem
Altın fiyatlarında bugün 8 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında bugün 8 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
Dolar ve euro fiyatlarında bugün 8 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar ve euro fiyatlarında bugün 8 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)
EPDK'dan yeni karar: O cezalar müşteriye fatura edilecek

EPDK'dan yeni karar: O cezalar müşteriye fatura edilecek
Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım

Esnafın yüzünü güldürecek 10 adım
Memura aile farkı geliyor

Memura aile farkı geliyor
Emekliye 241 TL zam

Emekliye 241 TL zam
Emekli ne istiyor? Ülkeye emek verdiler

Emekli ne istiyor? Ülkeye emek verdiler