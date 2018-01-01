Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Kayseri
’de etkili olan soğuk hava şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı
na döndü. Dün akşamdan itibaren Erciyes Kayak Merkezi
’ndeki tipi, kayakseverleri olumsuz etkiledi.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri Kayseri-Erciyes karayolunu açık tutmak için 24 saat esaslı olarak nöbet tutuyor.
SIFIRIN ALTINDA 4 DERECE
Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni yılın ilk gününde Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi pistlerinde sisli hava etkili olurken hava sıcaklığının sıfırın altında 4 olduğu ifade edildi.
Senim Tanay