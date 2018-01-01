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Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te son 3 gün yağan kar yağışları ile kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı. Etkili olan tipi ve sis nedeniyle bazı pistler zaman zaman kapatıldı

01 Ocak 2018, Pazartesi 13:25
Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı
Kayseri’de etkili olan soğuk hava şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışına döndü. Dün akşamdan itibaren Erciyes Kayak Merkezi’ndeki tipi, kayakseverleri olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri Kayseri-Erciyes karayolunu açık tutmak için 24 saat esaslı olarak nöbet tutuyor.

SIFIRIN ALTINDA 4 DERECE

Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni yılın ilk gününde Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi pistlerinde sisli hava etkili olurken hava sıcaklığının sıfırın altında 4 olduğu ifade edildi.



 
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