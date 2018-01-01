Erciyes'te kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

SIFIRIN ALTINDA 4 DERECE

Senim Tanay

’de etkili olan soğuk hava şehrin yüksek kesimlerindena döndü. Dün akşamdan itibaren’ndeki tipi, kayakseverleri olumsuz etkiledi.Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri Kayseri-Erciyes karayolunu açık tutmak için 24 saat esaslı olarak nöbet tutuyor.Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni yılın ilk gününde Tekir, Hisarcık, Hacılar ve Develi pistlerinde sisli hava etkili olurken hava sıcaklığının sıfırın altında 4 olduğu ifade edildi.