Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Erdem Kınay Faslı şarkıcı Hind ile Cihangir'de görüntülendi!

Aranjör Erdem Kınay, adının aşk dedikodularına karıştığı Faslı şarkıcı Hind ile beraber Cihangir’de objektiflere takıldı. Flaşlar patlayınca panikleyen ikili, apar topar mekânı terk etti.

06 Ocak 2018, Cumartesi 11:35
Erdem Kınay Faslı şarkıcı Hind ile Cihangir'de görüntülendi!
En son Eylül ayında birlikte görüntülenen Erdem Kınay ve Faslı şarkıcı Hind yeniden Cihangirde görüntülendi.

HT Magazin’in haberine göre; Erdem Kınay, eylül ayında Taksim’deki bir kulüpte düet çalışması yaptığı Faslı şarkıcı Hind ile samimi şekilde görüntülenince eşi Sinem Kınay evi terk etmişti.



Uzun uğraşlar sonucu kendini eşine affettiren aranjör, önceki akşam yine Faslı güzelle objektiflere takıldı. Cihangir’deki bir kafede yemek yiyen ikili, ağaçların arasında oturdu.


FOTOĞRAFLARI SİLDİRMEK İÇİN ARKADAŞINI MUHABİRLERİN YANINA GÖNDERDİ


Tanınmamak için şapka önlemi de alan Erdem Kınay, flaşlar patlayınca büyük şok yaşadı. Başarılı müzisyen, arkadaşlarını fotoğrafları sildirmeleri için muhabirlerin yanına gönderip mekândan ayrıldı.

Erdem Kınay'ın eşi evi terk ettiErdem Kınay'ın eşi evi terk etti
[Content:{1333292}
Merve Özbey ve Erdem Kınay ikilisi tatilcileri coşturdu!Merve Özbey ve Erdem Kınay ikilisi tatilcileri coşturdu!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Zeyno Günenç yüzük taktı

Zeyno Günenç yüzük taktı
Sıla'dan milyonluk yatırım!

Sıla'dan milyonluk yatırım!
Gupse Özay 12 kilo verdi

Gupse Özay 12 kilo verdi
Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a cevap: IBAN'ı gönder...

Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a cevap: IBAN'ı gönder...
Alişan: Yeni yıl bizim için çok güzel olacak

Alişan: Yeni yıl bizim için çok güzel olacak

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşkı devam ediyor

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşkı devam ediyor

Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!

Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!
Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın kocası Ali Erel kimdir?

Seda Bakan kimdir? Seda Bakan'ın kocası Ali Erel kimdir?
Yıldız Tilbe'den sahnede dans şov

Yıldız Tilbe'den sahnede dans şov
Ünlü sanatçılar Münir Özkul’un evine akın etti

Ünlü sanatçılar Münir Özkul’un evine akın etti
Selin Ciğerci'yi aldatan futbolcu Gökhan Çıra konuştu

Selin Ciğerci'yi aldatan futbolcu Gökhan Çıra konuştu