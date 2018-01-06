Erdem Kınay Faslı şarkıcı Hind ile Cihangir'de görüntülendi!



FOTOĞRAFLARI SİLDİRMEK İÇİN ARKADAŞINI MUHABİRLERİN YANINA GÖNDERDİ

Erdem Kınay'ın eşi evi terk etti

Merve Özbey ve Erdem Kınay ikilisi tatilcileri coşturdu!

Gizem Burcu

En son Eylül ayında birlikte görüntülenen Erdem Kınay ve Faslı şarkıcı Hind yeniden Cihangirde görüntülendi.HT Magazin’in haberine göre;eylül ayında Taksim’deki bir kulüpte düet çalışması yaptığıile samimi şekilde görüntülenince eşievi terk etmişti.Uzun uğraşlar sonucu kendini eşine affettiren aranjör, önceki akşam yine Faslı güzelle objektiflere takıldı. Cihangir’deki bir kafede yemek yiyen ikili, ağaçların arasında oturdu.Tanınmamak için şapka önlemi de alan Erdem Kınay, flaşlar patlayınca büyük şok yaşadı. Başarılı müzisyen, arkadaşlarını fotoğrafları sildirmeleri için muhabirlerin yanına gönderip mekândan ayrıldı.[Content:{1333292}