CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Eren Erdem yurt dışına çıkmak isterken engellendi. Hakkında FETÖ'ye yardımdan kamu davası açılan Eren Erdem'e İstanbul Ağır Ceza Mahkamesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi. Eren Erdem'in Almanya'ya gitmek istediği belirtildi. Eren Erdem ile birlikte hava alanına gelen eşi ve çocuğuna ise yurt dışına çıkış izni verildi.

22 YIL HAPİS İSTEMİ

Eren Erdem hakkında FETÖ'ye yardım ettiği iddiası ile 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildi.