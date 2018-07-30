Erdin Bircan kimdir? Sağlık durumu nasıl?

CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kurultay çalışması devam ederken üzücü bir gelişme yaşandı. Çalışmalar için Iğdır'da bulunan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi. Bircan hemen ameliyata alınırken sağlık durumu ve hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

İş insanı Erdin Bircan, 24 Eylül 1959'da Edirne Enez Hasköy'de doğdu. Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.