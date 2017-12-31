Erdoğan 5 Ocak'ta Macron'la görüşecek



BÖLGESEL KONULARA DEĞİNMELERİ BEKLENİYOR



MACRON KOPMA İSTEMİYOR

Haber Merkezi

Erdoğan’ın son dönemde düzenli görüştüğü Avrupa Birliği liderlerinden olan Macron ile görüşmesinde ikili ilişkilerin ve Suriye dosyasının önemli yer tutması öngörülüyor.Erdoğan ve Macron bu konuyu daha önceki temaslarında da yoğun şekilde ele almışlardı. İki liderin bölgesel konulara da değinmesi bekleniyor. Bu çerçevede görüşmenin önemli başlıkları arasında Kudüs ve Filistin dosyaları da yer alıyor.Görüşmede Türkiye’deki son gelişmelerin ele alınması da bekleniyor. Fransız kaynaklar, Macron’un Türkiye’de hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları alanlarında yaşanan olumsuz gelişmeleri gündeme getireceğine işaret ediyorlar.Macron geçtiğimiz aylarda yaptığı Yunanistan ziyareti öncesi Yunan medyasına verdiği demeçte, Türkiye’nin son aylarda AB yolundan uzaklaştığını ve görmezden gelinemeyecek şekilde çizgiyi aştığını belirtse de, 'Başta göç ve terör tehdidi olmak üzere karşı karşıya bulunduğumuz birçok krizde yaşamsal ortağımız olduğundan bir kopmadan kaçınmayı istiyorum' demişti.Hürriyet