Erdoğan, "Başbuğ’un tutuklanmasını kabul edemiyorum” demiş



İKİ KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME



BAŞBUĞ'UN TUTUKLANMASI

Serap Belovacıklı

FETÖ kumpas davalarına tepki olarak 14 Ekim 2013'te, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'ndan istifa eden emekli Koramiral Atilla Kezek, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasının ardından, dönemin Başbakanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Kezek, “Dışarıdakiler-Adaleti Beklerken” kitabında o dönemi şöyle anlattı:Balyoz ve İzmir Askeri Casusluk davaları sürecinde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile iki kez yüz yüze görüştüm. İlk görüşme 1 Mayıs 2012'de Başbakanlık'taydı. Amacım TSK ve silah arkadaşlarımı yok etmeye çalışan bu davalara dikkat çekmekti. Saat 13.40 gibi Başbakanlık'a giriş yaptık. Erdoğan oldukça sıcak karşıladı. Başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere liyakatli, başarılı personelin hedefe koyularak tasfiye edilmeye çalışıldığını, Balyoz diye bir şeyin olmadığını anlatmaya çalıştım.Erdoğan'ın söylediği en önemli husus ise 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklanan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ile ilgiliydi. Bana, ‘Genelkurmay Başkanı'nın tutuklanmasını hâlâ kabullenemiyorum' demişti. 2'nci görüşme için kumpasa uğrayan personel ile ilgili bir çalışma yapmıştım. Deniz Kuvvetleri'nin belinin kırıldığını görüyordum. Yaptığım çalışmayı masanın üzerine serdim. Başbakan bu çalışma için ‘Bende kalabilir mi?' diye sordu. Ben memnuniyetle kendisine teslim ettim. Yaklaşık 5 ay sonra dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan; ‘Milli orduya kumpas kuruldu' dedi.Sözcü/Asuman Aranca