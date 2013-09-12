Erdoğan: Bir alanda başarısız olduk

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CNR Fuar Merkezinde düzenlenen TÜMSİAD Uluslararası Kobi Şurası ve TÜMEXPO Genel Ticaret Fuarı'nın açılışında konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



PROTESTO GÖSTERİLERİ:



"Hukuk içinde özgürlüklere sınırsız saygımız var" diyen Başbakan Erdoğan, "Ama hukuk dışında, başkalarının özgürlük alanında müdahale edilirse tüm güvenlik güçleri hukukun verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanırız. Ki şeklinde konuştu.

SEVİNDİRİCİ GELİŞME



Milletçe hepimizi sevindiren bir gelişmemiz var. Türkiye ekonomisi 4,4 gibi bir büyüme oranı kaydetti. Tahminleriminiz üzerine çıktığımız gibi en çok büyüyen ülkeler arasında yer aldık.

2012 yılı sonunda milli gelirimiz 786 milyar dolar ile rekor kaydetmişti.

HERKESİ TEK TEK TEBRİK EDİYORUM

TL bazında Türkiye ekonomisi 1 trilyon lira milli gelir seviyesine ulaşarak rekor kırmıştır. Bu başarıda herkesin emeği var. Sanayicilerimizi, kobilerimizi, alın teri değen herkese milletim adına teşekkür ediyorum.

Büyümedeki bu sevindirici gelişmede herkesin payı var, herkesi tek tek tebrik ediyorum.

Hepimizin hepimizin. Yürekten inanmanızı rica ediyorum. Türkiye uyuyan bir devdi. Uyuyan dev uyanmıştır. Köklü reformlarla her türlü badireye, sarsıntıya göğüs gerecek güce ulaşmıştır.

Bizim ekonomimiz kırılan bir ekonomi değildir. Demokrasimiz sürekli ileriye, gelişmeye, ekonomimiz istikrarlar büyümeye devam edecektir. Biz inandık

BİRBİRİMİZE GÜVENDİK

Türkiye'yi bu seviyeye çıkardık. Hep birlikte bu gelişmeye inandık. Birbirimize güvendik. Kardeşlik içinde hareket ettik. Türkiye 2070 hedeflerini mutlaka tutturacaktır. Hiç bir şey moralimizi bozamayacaktır.

Aylardır çok önemli bir ifade kullanıyorum. Onlar tuzak kuracaklar. Önce Allah sonra millet o tuzakları bozacak. Onların bir tuzağı varsa Allahın da bir tuzağı vardır, milletin de bir tuzağı vardır. O tuzakların hepsi tek tek boşa çıkıyor. İlkesizce atılan manşetler, yalanlar sahiplerini utandırıyor. İnancımızı muhafaza edeceğiz. Sağlam duracağız.

12 EYLÜL DARBESİ

Türkiye bu darbe nedeniyle çok ağır bedeller ödedi. Sadece 12 Eylül günü ve sonrası değil, öncesinde de Türkiye birikimlerini heba etti.

Türkiye asıl büyük bedeli 12 Eylül'den çok önce 27 Mayıs 1960 müdahalesinde ödemiştir.

27 Mayıs müdahalesinin karanlık bugüne kadar gitmemiştir. Açtığı yaralar iyileşmemiştir. 27 Mayıs'ın izleri silinmediği için 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat olmuştur.Bizim geleceğimiz adına bu 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü gençelerimize çok etraflı şekilde anlatmamız gerekiyor.

OKUYUN ARAŞTIRIN

Eğer bu karanlık tarihler unutulursa aynı şekilde tekerrür eder. Gençlerimizin bu darbelerin nasıl hazırlandığını bilmeleri gerekir. Buradaki tüm kardeşlerim büyük oranla 27 Mayıs'ı yaşamadı. Ama öncesine bakın okuyun araştırın.

Geçenlerde o günlerin bir araştırmasını yaptım. Gazetelerin başlıklarına baktım köşe yazılarına baktım. Aynı tıpatıp. Bugün o başlıkları atanlar sanki o sayfaları açmışlar ordan alıp yazmışlar.

TIPATIP BENZİYOR

Bugün yaşananlarla o gün yaşananlar birbine tıpatıp benziyor. Bugün bize sandık her şey değildir diyorlar. Nasıl bazı densizler bize "Sizi biz bile kurtaramayız" diyenler geçmişte Adnan Menderes için de aynı şeyleri söylemişler. Biz kurtarıcı aramıyoruz. Bize bu hitabı yapanlar kendilerini kurtacakları arasınlar.

Kefenini alıp yola çıkanlar için kurtaracak insana ihtiyaç yoktur. La ilahe illallah önce bunu öğrensinler. Allahtan başka galip yoktur. Aynı şeyleri söylüyorlar. Bugün bir el gençleri dışarı atmak istiyorsa bugün de aynı şeyler.

O BAYAT SENARYO BAŞARILI OLAMAZ

Ülkemizin refahını huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur Bu ülkenin güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yapar kusura bakmayın. Bugün demokrasiye sahip çıkan millet var. O bayat senaryonun başarılı olma imkanı yoktur. 27 Mayıs'ın izlerini sildik. 11 yıl içinde çok büyük reformlar yaptık.

BİR BAŞARISIZLIĞIMIZ VAR

Ama burada samimi söylemek istiyorum. Bir alandaki başarısızlığımızı belirtmek istiyorum. Ana muhalefetin zihniyetini değiştirmede başarısız olduk, onu başaramadık. Üzerlerinde 12 Eylül'ün tozunu taşıdıklarını görürsünüz. Bu yıl dönümü Mısır'ı ziyaret ederek kutluyorlar

Daha yeni darbe yapmış zihniyeti ziyarete gittiler. Mısır'da CHP heyetine en son ne zaman iktidar oldukları soruluyor cevap veremiyor. Geleceğe bakalım diyorlar.

12 EYLÜL MANŞETLERİ ATILIYOR

Erdoğan 12 Eylül’de yaşananlarla bugün yaşananların benzer olduğunu belirtti. Erdoğan: “Bugün nasıl manşetler atılıyorsa 12 Eylül’de de aynı manşetler atıldığını göreceksiniz.

12 Eylül’de nasıl bir el gençleri sokağa çıkarıyorsa bugün de aynı el iş başında. Hukuk içinde özgürlüklere sınırsız saygımız var. Hukuk içinde. Ama hukuk dışında olursa tüm güvenlik güçlerimizle hukukun bize verdiği tüm yetkiyi kullanırız. CHP tek partili dönemde iktidar olmuştur. Çok partili dönemde olamamıştır. Böyle giderse bu millet ebedtiyen onlara tek başına iktidar olmayı vermeycektir.

Zira darbelere destek verenlere bu millet oy vermez. Geçmişte olduğu gibi azınlığın çoğunluğa hükmettiği dönem son ermiştir.Çoğunluğun azınlığa hükmetmesini savunmuyorum. Her ne sorun varsa, konuşarak, sandıkta çözeceğiz”

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

Yarın bu paketi tekrar görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta da ayrıntıları basın toplantısıylma anlatacağız.

ALKOL DÜZENLEMESİ

Kimsenin hayat tarzına müdahale etmiyoruz. Varsa böyle bir müdahele söyleyin. Giyim tarzına ne zaman müdahele etmişiz. Alkol düzenlemisini söylüyorlarsa ABD'ye baksınlar. Bazı yerlerde 21 yaşın altındaki gençlere alkol satılamaz. Sonra sarhoş gezip kaza yapacak.

Alkollü sürücünün çarpması, katil gibi ceza almıyor. Bu nedir bu ödüllendirmektir. Sağlıklı toplumun önünü açmamız lazım. Bir yasa çıkarıyoruz, bu dinde de yasak. Yasayı din öncelikli çıkarmıyoruz. Biz tek şey tanıyoruz. İnsanın sağlığı ve mutluluğu.

KİMYASAL SİLAHLAR

Ölüm ölümdür. Suriye rejimi bunun hesabını vermeli. 1700 kişi kimyasal silahla öldü. 106 bin insanın ölümün hesabını kim verecek? Esad rejimi hiç bir zaman sözünü tutmamıştır. Zaman kazanıyor. Esad rejimine güvenmiyoruz. Esad rejiminin katliamları devam edecektir. Kapımız bu katilamdan kaçanlara hep açık. Şu ana kadar 2 milyar dolar harcadık. BM dahil herkes Türkiye'ye yardım gerekli diyor. Ama iş paraya gelince ses yok.

Kimyasal silahlarla ilgili gelişmeye kuşkuyla bakıyoruz. Bir kaç ilde Esad'a destek verenler var. CHP destek veriyor bunlara.

CHP'NİN TEPKİSİ

Ana muhalefet bizi savaş çığırtkanlığı yapmak suçluyor. Katliam yapılırken siz neredesiniz. Hapislerde işkence yapılırken ey ana muhalefet siz neredesiniz? Esad'ın yanında olanlar bizi savaş yanlısı olarak itham ediyorlar.

Ana muhalefet rejimin yanında, biz mağdurların yanındayız. Reyhanlı'daki katliamın arkasında CHP'yi Şam'a götüren ekip çıktı. Gezi parkı eylemlerinin arkasında da CHP var.

“CHP’Lİ MALUM MİLLETVEKİLLERİ TAHRİK EDİYOR”

Şu an Türkiye'nin birkaç ilinde Esad için sokağa çıkanlar var. Bu grupları CHP'li milletvekilleri tahrik ediyor. CHP Genel Başkanı da buna göz yumuyor.

İsyan, savaş çığırtkanlığı yapıyorlar. Bu çatışmaları CHP'nin malum milletvekilleri tahrik ediyor.

Sonra kalkıp diktatörlük var diyeceksin. Diktatörün olduğu yerde istediğin gazeteyi çıkarabilir misin?

“SEN SABRET Kİ…”

Sen sabret ki siyasi sıfatı olan bir insanla karşı karşıyasın

Hadi sen sıkıysa git Amerika'da polise taş at. Elini dokunduramaz.

Dur dediği an ellerini aracın üzerine koyarsın. Burada taş da atıyor, küfür de ediyor. Sosyal medyada izlediniz, TV'de izlediniz.

Özgürlük yok diyorlar. CHP'nin gözü dönmüş vekilleri polise taş bile atıyorlar. Bu nasıl diktatörlük.

Bu zihniyet halktan oy talebinde bulunmuştur. Şimdi CHP 90 yaşında. Cumhuriyet'le yaşıt diye övünüyorlar. Mustafa Kemal'in partisini kanlı örgütlerin kuklası haline getirdiler

Onlar gitsin diktatörlerin sırtını sıvazlasınlar.

2013 hedeflerimize 10 yıl kaldı. Sadece işimize bakacağız. Kirli tuzaklara prim vermeyeceğiz. Marmaray'ımızı, Kanal İstanbulumuzu, ulaşımıyla A'dan Z'ye çok farklı hazırlayacağız.







