Erdoğan Bloomberg televizyonuna konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Bloomberg televizyonuna konuştu. Erdoğan, "Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak çaresine bakarız" dedi
İngiltere ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg televizyonuna mülakat verdi.
Erdoğan, şunları söyledi:
- Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.
- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak.
- Cari açığımızın bir numaralı nedeni petrole ve doğalgaza bağımlılığımız.
- Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur.
- Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız.
- Yunanistan, S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi.
- Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir.
- Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir...
Ayrıntılar geliyor...