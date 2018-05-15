Erdoğan Bloomberg televizyonuna konuştu

İngiltere ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg televizyonuna mülakat verdi.





Erdoğan, şunları söyledi:





- Milli parayla alışverişin faydalarını gördük.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak.

- Cari açığımızın bir numaralı nedeni petrole ve doğalgaza bağımlılığımız.

- Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur.

- Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız.

- Yunanistan, S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi.

- Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir.

- Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir...

Ayrıntılar geliyor...