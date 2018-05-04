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Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni bu konuda hiç konuşturmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Özbekistan ve Güney Kore’yi kapsayan gezisinin son gününde gazetecilerin Abdullah Gül'le ilgili 'hayal kırıklığı yaşıyor musunuz?' sorusuna cevap verdi

Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni bu konuda hiç konuşturmayın
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’yi kapsayan gezisinin son gününde, beraberindeki basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylık meselesiyle ilgili de açıklama yaptı.
 

ERDOĞAN'DAN GÜL YORUMU: BENİ BU KONUDA HİÇ KONUŞTURMAYIN


Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Abdullah Gül ile ilgili hayal kırıklığı yaşıyor musunuz?  Bir de Gül aday olmayacağını söylerken "İçeride korku, kutuplaşma ve kaygı ortamı var’ dedi. Bu muhalefetin söylemi. Ne diyorsunuz? sorusuna, "Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor" yanıtını verdi.


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