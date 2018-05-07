Erdoğan'dan İnce'nin randevu talebine yanıt



'TELEVİZYON PROGRAMLARINDA 5 ADAY BİRDEN TARTIŞSAK'



'BİRAZ İNANCIM VAR'



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KABUL EDEBİLİRİM



'TARTIŞMA ORTAMLARINA GİRMEK İSTEMİYORUM'

Haber Merkezi

'Tabi Demirtaş'tan isteyemedim. Onun için izin istedim Adalet Bakanlığı'ndan. İzin verirlerse onunla da görüşeceğiz. Bugün Sayın Genel Başkan geri dönüş yaptı, kabul ettiler.Amacımız başarı dileklerimizi iletmek, bir centilmenlik ortamında seçimin yaşanması. Türkiye'nin barışmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğiz Allahın izni ile. Sayın Genel Başkana biraz önce sordum. Televizyon programlarında 5 aday birden tartışsak, tıpkı batı ülkelerinde olduğu gibi, millet bizi dinlese 'sizin görüşünüz nedir' dedim.Kendisi seve seve katılacağını, bunun çok doğru olacağını ama diğer adaylarla da bunu paylaşmak gerektiğini söyledi. İkimiz bütün adaylarla birlikte milletimizin televizyon kanalarında bizi dinlemesini isteriz."İnce, kendisine yöneltilen 'Sayın Erdoğan sizinle aynı ekrana çıkar mı?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:Biraz inancım var çıkar diye düşünüyorum. Dün şöyle dedi. 'Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız' Yani eğer çağdaş ülkelerde olduğu gibi yapmak istiyorsa onlar öyle yapıyorlar. Yani bugün gelişmiş ülkelerde adaylar karşılıklı televizyonla çıkıyorlar, tartışıyorlar. Dün biraz umutlandım, göreceğiz.Seçimin ikinci tura kalma ihtimalinin görüşmede konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine İnce, "Hayır o konu gündeme gelmedi. Çünkü Sayın Genel Başkan da ben de birinci turda seçileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili konuştu. Erdoğan 'Partimde kendilerini kabul edebilirim' dedi.Öte yandan Erdoğan, Muharrem İnce'nin 'Televizyon programlarında 5 aday birden tartışsak' sözleriyle ilgili 'Televizyondaki tartışma ortamlarına girmek istemiyorum' dedi