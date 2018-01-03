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Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. 

03 Ocak 2018, Çarşamba 12:37
Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye kritik telefon!
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren gösterilere değinildi.
         
Erdoğan, Türkiye olarak İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani’ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti.
         
İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

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