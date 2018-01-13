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Erdoğan'dan KiT taşeron işçileri için talimat

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, milletvekillerinden gelen yoğun talep ve şikayetler üzerine, taşeron düzenlemesi kapsamı dışında bırakılan Kamu İktisadi Teşebbüsü'ndeki (KİT) taşeron işçilerle ilgili yeniden bir çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

Erdoğan'dan KiT taşeron işçileri için talimat
Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesi kapsamında, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 10 günlük yasal başvuru süresi önceki gün sona erdi. Ancak düzenlemenin kapsamına ilişkin tartışmalar hala sürüyor. Özellikle KİT’lerdeki taşeronların kapsama alınmamasına ilgili sendikalar ve kamuoyundan tepki yükselirken, bunun Ak Partili vekilleri de seçim bölgelerinde sıkıntıya soktuğu ortaya çıktı. 

Ak Partili vekiller grup ve genel merkez yöneticilerinin yanı sıra, yaşadıkları sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da aktardı. Vekiller, Erdoğan’a, yapılan açıklamalarda “Taşeron sorununu kökten çözüyoruz” denildiğini, gidilen illerde “kadro” isteyen taşeronlara, “O iş tamam” dendiğini belirterek, “Ama çıkan KHK’ya baktık KİT’ler yok. Seçim bölgelerimize gidemez olduk” yakınmasında bulundu. 


ERDOĞAN'DAN TALİMAT


Erdoğan’ın bu yakınmalar üzerine “KİT’lerde taşeronu kaldıralım o zaman. Kendi statülerinde devam etsinler” ifadelerini kullandığı, vekillerin, “Biz de öyle istiyoruz ama bakan, ‘o kadro anlamına gelir’ diyor” yanıtını verdikleri öğrenildi. Erdoğan’ın bunun üzerine, “Bakanla bir daha konuşun bakalım, üzerinde çalışın” dediği bildirildi.

Taşeron düzenlemesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun önümüzdeki hafta grup toplantısında kapsamlı bir sunum yapacağı, soru ve eleştirileri yanıtlayacağı öğrenildi. 


50 BİN TAŞERON VAR


KİT’lerde yaklaşık 50 bin taşeron işçi bulunuyor. 69 ayrı kurumda çalışan ve birçoğu temizlik, güvenlik gibi alanlarda çalışan taşeron işçilerin de kapsama alınması talebi Türk-İş tarafından dile getirilmiş, ancak bu talep kabul edilmemişti
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