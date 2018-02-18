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Erdoğan'dan Ruhani'ye taziye mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye "taziye" mektubu gönderdi

18 Şubat 2018, Pazar 21:52
Erdoğan'dan Ruhani'ye taziye mektubu
Taziye mektubunda, İran'ın güneyinde gerçekleşen uçak kazasında 66 kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

YARDIM TEKLİFİ

Ruhani'ye, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye'nin, İran halkının acısını yürekten paylaştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin gerçekleşen bu elim hadisenin araştırılması ve arama-kurtarma çalışmalarının yürütülmesi aşamasında, ihtiyaç duyulduğu takdirde her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

AA

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