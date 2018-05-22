Erdoğan Demirören üniversiteden mezun oldu

Business Management (İşletme Yönetimi) eğitimi alan 23 yaşındaki Erdoğan Demirören okulunu bitirdi. Önceki gün mezuniyet töreni vardı. Tüm aile Boston’daydı. Törende Erdoğan Demirören’i anne-babası ve kardeşlerinin yanı sıra, anneannesi (Tülay Ulusoy), teyzesi (Emra Çarmıklı), eşi İbrahim Çarmıklı, kuzenleri; Cemra Çarmıklı, Murat Oktay, eniştesi Kıvanç Oktay da yalnız bırakmadı.