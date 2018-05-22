Erdoğan Demirören üniversiteden mezun oldu
Revna-Yıldırım Demirören’in ikizlerinden Erdoğan Demirören, Amerika Boston Suffolk Üniversitesi’nde okuyordu
Business Management (İşletme Yönetimi) eğitimi alan 23 yaşındaki Erdoğan Demirören okulunu bitirdi. Önceki gün mezuniyet töreni vardı. Tüm aile Boston’daydı. Törende Erdoğan Demirören’i anne-babası ve kardeşlerinin yanı sıra, anneannesi (Tülay Ulusoy), teyzesi (Emra Çarmıklı), eşi İbrahim Çarmıklı, kuzenleri; Cemra Çarmıklı, Murat Oktay, eniştesi Kıvanç Oktay da yalnız bırakmadı.