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Erdoğan devreye girdi ve tahliye gerçekleşti!

Dünya, Suriye Doğu Guta'da bir türlü hayata geçmeyen ateşkesi beklerken ilk tahliye haberi geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımıyla, kuşatma altındaki Doğu Guta’dan çok sayıda sivilin tahliye edildiğini duyurdu

Erdoğan devreye girdi ve tahliye gerçekleşti!
Moskova’da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BMGK’nın ateşkes kararının ardından ilk kez Doğu Guta’dan sivillerin tahliye edildiğini duyurdu. Çok sayıda sivilin, rejim kuşatması altında olduğu ve 18 Şubat’tan bu yana katliamın gerçekleştiği Doğu Guta’dan tahliye edildiğini belirten Putin, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımıyla başarıldığını vurguladı.

 Cenevre'de ABD-Rusya düellosu


Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nin otuz yedinci oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün insani yardım koridorunun açıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Lavrov, Şam rejimi ve Moskova'nın koridoru açtığını, sırada bölgedeki silahlı muhaliflerin insani yardımlar ve tahliyelere izin vermesi olduğunu savundu. Lavrov ayrıca Suriye'deki terörizm bitinceye kadar Beşar Esad yönetimini desteklemeyi sürdüreceklerini de söyledi.


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