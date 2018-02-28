Erdoğan devreye girdi ve tahliye gerçekleşti!

Cenevre'de ABD-Rusya düellosu

Oğuz Ekici

Moskova’da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BMGK’nın ateşkes kararının ardından ilk kez Doğu Guta’dan sivillerin tahliye edildiğini duyurdu. Çok sayıda sivilin, rejim kuşatması altında olduğu ve 18 Şubat’tan bu yana katliamın gerçekleştiği Doğu Guta’dan tahliye edildiğini belirten Putin, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımıyla başarıldığını vurguladı.Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nin otuz yedinci oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün insani yardım koridorunun açıldığını duyurdu.Dışişleri Bakanı Lavrov, Şam rejimi ve Moskova'nın koridoru açtığını, sırada bölgedeki silahlı muhaliflerin insani yardımlar ve tahliyelere izin vermesi olduğunu savundu. Lavrov ayrıca Suriye'deki terörizm bitinceye kadar Beşar Esad yönetimini desteklemeyi sürdüreceklerini de söyledi.