Erdoğan "Fidan" dikme töreninde konuştu

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

5 MİLYON ÖĞRENCİ İÇİN 5 MİLYON FİDAN

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi’nin Gölbaşı kampüsünde önemli bir ağaçlandırma seferberliğini başlatıyoruz. Bugün 81 ilde bütün üniversitelerimizde bu fidan dikimi gerçekleşiyor.

Gazi’de bunun gerçekleşmesi manidardır. 43 üniversite ile bu amaçla protokol imzaladık. Diğer üniversitelerle de bu protokol imzalanmaya devam edecek.

Projeye Temmuz’da başladık. Hayata geçirmek için ağaçlandırma sezonunun başlamasını bekledik

5 milyon üniversite öğrencisi için 5 milyon ağaç dikecek

Biz lafla değil eserlerimizle övüneceğiz. Fidanlarla bu üniversiteden filanca mezun oldu denecek.