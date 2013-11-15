Erdoğan "Fidan" dikme töreninde konuştu
Başbakan Erdoğan Ankara Gölbaşı'ndaki konuşmasında "Biz çevreciyiz be" dedi
İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
5 MİLYON ÖĞRENCİ İÇİN 5 MİLYON FİDAN
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi’nin Gölbaşı kampüsünde önemli bir ağaçlandırma seferberliğini başlatıyoruz. Bugün 81 ilde bütün üniversitelerimizde bu fidan dikimi gerçekleşiyor.
Gazi’de bunun gerçekleşmesi manidardır. 43 üniversite ile bu amaçla protokol imzaladık. Diğer üniversitelerle de bu protokol imzalanmaya devam edecek.
Projeye Temmuz’da başladık. Hayata geçirmek için ağaçlandırma sezonunun başlamasını bekledik
5 milyon üniversite öğrencisi için 5 milyon ağaç dikecek
Biz lafla değil eserlerimizle övüneceğiz. Fidanlarla bu üniversiteden filanca mezun oldu denecek.
GRİ BİNALARDAN GİRİ DÜŞÜNCELER, YEŞİLDEN ÖZGÜR FİKİRLER DOĞAR
Dünyanın en iyi üniversiteleri kampüslerinin güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. Gençlerin yetişmesinde eğitim kadar okul binası, kampüsler ve çevre de önem arz ediyor.
Gri binalardan gri düşünceler doğar. Yeşile bezenmiş çevreden özgür fikirler doğar.
ŞEHİR ANLAYIŞININ TEMELİNDE İNSAN
Bir şehir inşa ederken sadece binalara, yollara, köprülere ağırlık verirseniz eksik bir çaba içine girersiniz. Bizim şehir anlayışımızın temelinde insan vardır, canlı hayatı vardır
İnsanlarımızın tabi hayattan kopmamasına özen gösteriyoruz
Biz gençliğimize inanıyoruz, güveniyoruz
Gençler bu uğurda sizlerden hiçbir şeyi esirgemedik, esirgemeyeceğiz
Gençliğe yapılan yatırım geleceği yapılmıştır. Gençlerimiz sorgulasın, araştırsın diye her türlü imkanı onlara sunuyoruz
GENÇLER ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEDİ
Son 100 yıllık süreçte Türkiye’nin gençliği hep zor zamanlar yaşadı ve çok ağır bedeller ödedi.
100 YILIN EN TALİHLİ GENÇLERİ BUGÜNÜN GENÇ NESLİ
Şu andaki gençler yüzyıldır gençlerin yaşadığı o ağır sorunları yaşamıyor. İlk kez gençlerimiz çok önemli fırsatlara, bundan önce hiçbir genç neslin görmediği haklara ve standartlara kavuşturlar
100 yıllık tarih içinde en talihli genç nesil bugünün genç neslidir. Şuraların hassasiyetle dinlemesini istiyorum. Abilerine, annelerine, babalarına sorsunlar. Daha yakın zamanlara kadar ilk okul okumak, bulmak bile zordu. 11 yıl içinde 188 bin derslik inşa ettik. Bunları iyi bilsinler. Sınırlı sayıda internet vardı. Şimdi her okulda internet vardı. Fatihp projesi ile, tabletlerle eğitim görülüyor. Üniversite sayısı 175'e çıkardık. 81 ilimizinin tamamında üniversite var. Harçları biz kaldırdık.
TABİATI KORUYORUZ
Şu anda yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Savunma sanayine bakın. Kendi gemi, helikopter ve tankımızı kendimiz üretiyoruz.
Asrın projesi Marmaray, 3. köprü, yüksek hızlı tren hatları. Ulaştırmada rekor kırıyoruz. Şırnak'ta "Şerafettin Elçi" havalimanını yaptık. Yıl sonu Hakkari havalimanını açmış olacağız. Bütün bunları yaparken tabiata, kültüre dokunmuyoruz, koruyoruz.
Biz çevreciyiz be! 125 adet şehir ormanı kurduk. Sevgili Peygamberimizin sözüyle bitiyorum konuşmamı. "Kıyametin kopmasını bilseniz dahi, elinizdeki fidanı dikin".
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