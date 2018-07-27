Erdoğan: 16 yılda tarihi reformlara imza attık

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye olarak kamusuyla, özel sektörüyle el ele vererek 16 yılda tarihi reformlara imza attık. Türkiye'yi yılda ortalama yüzde 5,5 büyüyen bir ülke haline getirdik. 2002 - 2016 yılları arasında ekonomimize toplam 180 milyon dolar doğrudan giriş oldu.

'ÜLKEMİZ 2017'DE 7,4 BÜYÜDÜ'

Geçtiğimiz 10 yılda 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. Çevremizdeki tüm çatışmalara, yaşadığımız kanlı darbe girişimine rağmen ülkemiz 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü.

İstanbul'da yeni havalimanımızın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz. Bunun yanında Kanal İstanbul'u harekete geçirmek için hazırlıklar yapıyoruz.

ÖZEL SEKTÖR MERKEZLİ EKONOMİ MODELİ

Özel sektör merkezli ekonomik modelimizi önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz. Eğitimde, sağlıkta çok çok farklı yatırımları gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz.

Aştığımız her tepenin sonunda bizi daha zorlu daha büyük hedeflerin beklediğini gördük. Tarihimin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen bulunduğumuz konumla asla yetinmedik. Sürekli daha iyiye daha yükseğe ulaşmanın mücadelesini verdik.

TÜRKİYE - GÜNEY AFRİKA İŞ BİRLİĞİ

Daha önce neredeyse yok mesafesinde olan yatırımları canlandırdık.Özellikle atılan adımlar demir - çelikte atılan adımlar inanıyorum ki Türkiye Güney Afrika Cumhuriyeti iş birliğini çok daha güçlü hale getirdi. 2 ülkenin enerjiden inşaata, tüketim malzemelerine çok ciddi işbirliği imkanları olduğu açıktır. Bizim görevimiz sizler gibi yatırımcıların önünü açmaktır. Sizlere kazan - kazan temelli bir yatırım ortamını sunmakta kararlıyız. Siz iş adamların insiyatif alması gerekmektedir. Biz iş adamlarımıza güveniyoruz.

'TOPLANTININ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞMESİNİ ARZU EDİYORUM'

Bu toplantının daha geniş daha zengin olanını İstanbul'da gerçekleştirmeyi arzu ettiğimi duyurmak istiyorum.



