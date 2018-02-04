Erdoğan: Harekatta 935 terörist etkisiz hale getirildi

'İKİLİ ADIMLARI GÖRÜŞECEĞİZ'

'KONGRELER PARTİLERİN KENDİ İÇ MESELESİDİR'

935 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mehmet Nuri Turan

Erdoğan, Vatikan ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaretimi ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum." dedi.Papa Franciscus ile yapacağı görüşmeye ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:"Görüşmelerde Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar konularını ele alacağız. Ayrıca Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız."Türkiye-İtalya ilişkilerine değinen Erdoğan, "Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılacak ikili adımları da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 36. Olağan Kurultayı ile ilgili, kongrelerin siyasi partilerin kendi iç meselesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Burada zaten malum önce 4-5 aday konuşulurken, sonunda iki adaya düştü ve seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. CHP kongresi ile söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR", saat 18.50'de Atatürk Havalimanı'ndan hareket ederek resmi ziyarette bulunmak üzere Vatikan'a gitti.