Erdoğan hocası Recai Kutan'ı unutmadı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 113 tesisinin Ankara Arena'daki toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan törende Recai Kutan ile birlikte bazı açılışları yaptı. Kutan'ın yürümekte zorlanması ise, dikkatlerden kaçmadı
Recai Kutan Milli Selamet Partisi döneminden beri Necmettin Erbakan'ın yardımcılığını, Erbakan yasaklı olduğu dönemde Saadet Partisi genel başkanlığı yapmıştı. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde partinin üst düzey yöneticisi olan Kutan, bugün açılış törenindeydi.
Yaşlandığı için yürümekte zorlanan Kutan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 113 tesisin açılışına katıldı.