Erdoğan hocası Recai Kutan'ı unutmadı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 113 tesisinin Ankara Arena'daki toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan törende Recai Kutan ile birlikte bazı açılışları yaptı. Kutan'ın yürümekte zorlanması ise, dikkatlerden kaçmadı