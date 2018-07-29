Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle;

ABD, bu tavrı değiştirmezse Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı. Aramızda bir pazarlık olmadı.

'BRUNSON'U PAZARLIK KONUSU YAPMADIK'

Biz Brunson'u hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız. Tavır değişikliği benim değil Trump'ın sorunu. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını elbette doğru bulmayız.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!' ifadelerini kullanmıştı.

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RAHİP ANDREW BRUNSON KİMDİR?

Andrew Brunson 198 yılında doğmuştur. Trinity Evangelical Divinity School, Erskine Theological Seminary, Aberdeen Üniversitesi'nden mezun olan Brunson'un Jacqueline Furnari adında bir çocuğu vardır.

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ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmenin Rahip Brunson konusunda olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamada sorunu çözmek için müzakerelere devam etme konusunda mutabık olunduğunu ve diğer ortak endişelerin dile getirildiğini vurguladı.

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