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Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de YSK'ya giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak

02 Mayıs 2018, Çarşamba 22:29
Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

CUMA GÜNÜ BAŞVURU YAPACAKLAR


Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya cuma günü saat 11.00'de başvuru yapacak.

Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti.

AA


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