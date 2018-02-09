Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı Man Adası davası başladı



"DAVANIN REDDİ GEREKMEKTEDİR"



ERDOĞAN'IN AVUKATI: UZLAŞMAK İSTEMİYORUZ



MAL VARLIKLARININ ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Serap Belovacıklı

, 28 Kasım 2017 tarihindeki partisinin grup toplantısında,'ın eniştesi, kardeşi, oğlu, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak anılan'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiasında bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılan para transferine ilişkin belgeleri açıklaması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesi ve yakın çevresinin, Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon TL'lik manevi tazminat davası, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.Duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Ziya İlgen, Osman Ketenci ve Mustafa Gündoğan ile davalı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu temsilen avukatları katıldı. Dava dosyasına Kemal Kılıçdaroğlu adına avukatı Celal Çelik aracılığı ile gönderilen cevap dilekçesi konuldu.Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun davaya konu konuşmasında hakaret kapsamında görülebilecek tek bir söz bile bulunmadığı belirtilerek, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının davacılara hakaret, iftira, onur ve saygınlığını rencide etmek kastını taşımadığı ifade edildi. Ülkeyi yöneten siyasiler ve yakınları ile ilgili bu tür olguların tartışılmasında ve eleştirel değerlendirmeye tabi tutulmasında kamu yararı bulunduğunun belirtildiği dilekçede, “Davaya konu konuşmada geçen olguların çoğu ‘görünür gerçeklik' kapsamında kalmaktadır. Salt bu neden dahi davanın derhal reddini gerektirmektedir. Siyasetçiler ve yakınları kendilerine getirilen eleştirilere daha geniş bir hoşgörü göstermek zorundadırlar” ifadeleri kullanıldı.Öte yandan dilekçede, davacılar tarafından yurtdışına gönderildiği iddia edilen para transferine dair hesap hareketlerinin ilgili bankalardan istenmesi talep edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız söz alarak, “Davalı tarafın ileri sürdüğü hususları kabul etmiyoruz. Uzlaşmak istemiyoruz” dedi. Cevap dilekçelerini tekrar ettiklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Serap Azizoğlu, “Elimizde olmayan delillerin toplanması için süre verilmesini ve müzekkere yazılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.Mahkeme, RTÜK'e müzekkere yazılarak Kılıçdaroğlu'nun olay tarihinde CHP grup toplantısında yapmış olduğu konuşmasına ait ses ve görüntülerin CD ortamında gönderilmesine, cevap geldiğinde görüntülerin çözümlenmesi için uzman bir bilirkişiye tevdine ve davacı ve davalıların sosyo-ekonomik durumlarının araştırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.Sözcü