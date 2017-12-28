Erdoğan'ın korumalarının görevden alındığı iddia edilmişti, aslı ortaya çıktı



GÜVENLİK ZAFİYETİ İDDİASI



İNCELEME BAŞLATILDI

Şırnak'ta Erdoğan'a sarılmak isteyen adam panik yarattı

Gizem Yetil

23 Aralık’ta’ta düzenlenen’nde şehit çocuğu, platforma çıkıp bir anda’a sarılmak istemişti. Demircan, daha sonra Erdoğan’ın korumalarınca engellemişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada platforma atlayan bir şehit çocuğunun Cumhurbaşkanı’na sarılması güvenlik zafiyeti iddialarını gündeme getirmişti.Olayla ilgili Erdoğan’ın 13 yakın korumasının görevden alındığı iddiası dün sosyal medyada yayıldı.Olayda ihmali bulunduğu öne sürülen korumalarla ilgili Erdoğan’ın bir talimatının bulunmadığı ancak bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.İnceleme sonunda, olayda korumaların herhangi bir ihmali tespit edilirse bu kişilere farklı bir pozisyonda görev verilebileceği bildirildi.