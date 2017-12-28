Erdoğan'ın korumalarının görevden alındığı iddia edilmişti, aslı ortaya çıktı

23 Aralık’ta Şırnak
’ta düzenlenen AK Parti 6’ncı Olağan İl Kongresi
’nde şehit çocuğu Hüseyin Demircan
, platforma çıkıp bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan
’a sarılmak istemişti. Demircan, daha sonra Erdoğan’ın korumalarınca engellemişti.
GÜVENLİK ZAFİYETİ İDDİASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada platforma atlayan bir şehit çocuğunun Cumhurbaşkanı’na sarılması güvenlik zafiyeti iddialarını gündeme getirmişti.
Olayla ilgili Erdoğan’ın 13 yakın korumasının görevden alındığı iddiası dün sosyal medyada yayıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayda ihmali bulunduğu öne sürülen korumalarla ilgili Erdoğan’ın bir talimatının bulunmadığı ancak bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İnceleme sonunda, olayda korumaların herhangi bir ihmali tespit edilirse bu kişilere farklı bir pozisyonda görev verilebileceği bildirildi.
Şırnak'ta Erdoğan'a sarılmak isteyen adam panik yarattı
Gizem Yetil