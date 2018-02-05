Erdoğan'ın Vatikan'da Papa'yı ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı! (Vatikan'daki askerlerin görevi ne?)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan
, 59 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Vatikan
'ı ziyaret etti ve Hristiyanların ruhani lideri Papa Franciscus
ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Vatikan'ı korumakla görevli askerler herkesin dikkatini çekti. Peki, renkli üniforma tasarımlarıyla Papa'yı koruyan 'İsviçreli Muhafızlar'ın görevi ne? İşte detaylar...
İsviçreli Muhafızlar
110 KİŞİLİK ORDU
, Papa'yı korumakla yükümlü 110 kişilik bir ordurur. 1506 yılından bu yana Vatikan'da görev yapıyorlar. Görev aldıkları yer sadece Aziz Petrus Bazilikası
.
RENKLİ ÜNİFORMALAR
Renkli üniformalarıyla dikkat çeken İsviçreli Muhafızlar'ın üniformalarının rengi sarı, mavi ve kırmızı. Medici papalarının rengindeki üniformalarının tasarımını ise 16. yüzyılda Michelangelo yapmış.
İsviçreli Muhafızlar 512 yıldır Papa'yı korumakla görevli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında da resmi törende görev aldılar...
ARANAN ÖZELLİKLER
Papa'
yı korumakla görevli olan İsviçreli Muhafızlar
'dan biri olmak için aranan şartlar; Katolik, bekar, İsviçre vatandaşı olunması, askeri görevini yapmış, üniversite veya liseyi bitirmiş, 19-30 yaşları arasında ve en az 174 cm uzunluğunda olması.
NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR?
Papa'yı korumakla mükellef olan bu 110 kişilik ordunun mensupları aylık ortalama 1.300 euro yani 6200 Türk Lirası maaş alıyorlar.
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da Papa ile görüştü
Adem Özdoğan