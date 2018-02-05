Erdoğan'ın Vatikan'da Papa'yı ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı! (Vatikan'daki askerlerin görevi ne?)

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110 KİŞİLİK ORDU



RENKLİ ÜNİFORMALAR

İsviçreli Muhafızlar 512 yıldır Papa'yı korumakla görevli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında da resmi törende görev aldılar...

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NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR?

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da Papa ile görüştü

Adem Özdoğan

, 59 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek'ı ziyaret etti ve Hristiyanların ruhani lideriile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Vatikan'ı korumakla görevli askerler herkesin dikkatini çekti. Peki, renkli üniforma tasarımlarıyla Papa'yı koruyan 'İsviçreli Muhafızlar'ın görevi ne? İşte detaylar..., Papa'yı korumakla yükümlü 110 kişilik bir ordurur. 1506 yılından bu yana Vatikan'da görev yapıyorlar. Görev aldıkları yer sadeceRenkli üniformalarıyla dikkat çeken İsviçreli Muhafızlar'ın üniformalarının rengi sarı, mavi ve kırmızı. Medici papalarının rengindeki üniformalarının tasarımını ise 16. yüzyılda Michelangelo yapmış.yı korumakla görevli olan'dan biri olmak için aranan şartlar; Katolik, bekar, İsviçre vatandaşı olunması, askeri görevini yapmış, üniversite veya liseyi bitirmiş, 19-30 yaşları arasında ve en az 174 cm uzunluğunda olması.Papa'yı korumakla mükellef olan bu 110 kişilik ordunun mensupları aylık ortalama 1.300 euro yani 6200 Türk Lirası maaş alıyorlar.