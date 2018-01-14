Erdoğan'ın Yozgat programına olumsuz hava rötarı

Helikopterin Tokat'ın Zile ilçesine indiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, buradan karayoluyla Yozgat'a geçerek, AK Parti il kongresine katılacağı bildirildi.
YOZGAT PROGRAMINA OLUMSUZ HAVA RÖTARI
DHA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Tokat'tan havalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat'a inemedi. Helikopterin Tokat'ın Zile ilçesine indiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, buradan karayoluyla Yozgat'a geçerek, AK Parti il kongresine katılacağı bildirildi.
Adem Özdoğan