Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afrin
ve İdlib başta olmak üzere, Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI
Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede iş birliğinin önemi vurgulandı.
İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresine de değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, İran'da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani'nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini iletti.
AA
Mehmet Nuri Turan