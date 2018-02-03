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Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Zeytin Dalı Harekatı ile Soçi Zirvesi ele alındı

03 Şubat 2018, Cumartesi 23:23
Erdoğan Macron ile görüştü
İki lider arasında yapılan görüşmede, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi.


HEDEF AFRİN'İN TERÖR UNSURLARINDAN ARINDIRMAK


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin’i PYD-YPG, DEAŞ gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı.

İki lider, Suriye’deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldılar.


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