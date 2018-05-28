İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:





Bir Genel Başkan aday olmuyor, Cumhurbaşkanı adaylığı için aday gösterdiği kişiye 'Muharrem gel gel' diyor. Biz kimseden icazet almayız. İnce benim icazet almak için "Pensilvanya'ya gittiğimi" söylemiş. Biz sadece ve sadece halktan aldığımız izinle yola çıktık. İnce açıkla bakalım, ne zaman ve kiminle gitmişiz. Açıklamazsan namertsin! Biz partimizi kurduk, yola çıktık, 16 ay sonra iktidar olduk. Sen hangi izinden bahsediyorsun.





"NEYMİŞ GÖÇ BAŞLARMIŞ"

Ey Bay Kemal, biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz. Otoyolu 127 km'si Manisa'dan geçiyor. İzmir-Manisa yolu seçimden sonra hizmet verecek. Hızlı tren Manisa'da da icraata geçecek. Bazıları da çıkıp Sivas'a hızlı tren ne gerek diyor. Neymiş göç başlarmış. Bu adamlar siyasetçi olur mu? Bu hızlı tren projesinden sonra Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede gidilecek. Manisa'ya bir de hızlı tren garı yapacapız. Manisa'ya 14 baraj yaptık. Hala devam eden projeler var. Bunun yanında Manisalı çiftçilerimize bugüne kadar 2,5 kattrilyon destek verdik. Ben belgeyle konuşuyorum. Öyle palavra değil. Pek çok kalemde %50 hibe veriyoruz. Manisa'ya yapılan bu hizmetlerde Akhisar'da payını alıyor.

"BÜYÜK USTALIK"

Sağlık alanında Akhisar'a Devlet Hastanesi kazandırdık. Bölünmüş yol çalışmalarımız ise devam ediyor. Çıraklığı Belediye Başkanlığı'nda yaptık, kalfalığı Başkanlık'ta, ustalığı Cumhurbaşkanlığı'nda yaptık. Şimdi "Büyük Ustalık" geliyor.