Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINI ARADI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

SOYLU VE AFAD BAŞKANI ORDU'YA GÖNDERİLDİ

Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu Ordu’ya gönderdiği kaydedildi.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Ordu'da sel felaketi! Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı! Valilikten 'karayolu' açıklaması

Haberin fotoğrafları için tıklayın Ordu'da sel felaketi!

Bu haberi de okudular Ordu Belediye Başkanı Yılmaz'dan açıklama