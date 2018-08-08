Erdoğan Ordu'daki sel felaketiyle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.
VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINI ARADI
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.
SOYLU VE AFAD BAŞKANI ORDU'YA GÖNDERİLDİ
Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu Ordu’ya gönderdiği kaydedildi.
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Haberin fotoğrafları için tıklayınOrdu'da sel felaketi!
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