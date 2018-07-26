Erdoğan- Putin bir araya geldi

Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.

'BİRİLERİNİ GERÇEKTEN KISKANDIRIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

İki liderin görüşmesi, selamlama konuşmaları sonrasında basına kapalı gerçekleşti.

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