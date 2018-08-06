Erdoğan talimat vermişti! 15 Temmuz Müzesi için ilk kazma vuruldu

15 Temmuz gecesi yaşananlar, modern müzecilik teknikleriyle anlatılacak. Hazırlanacak özel alanda bazı ışık ve ses efektleri, görüntüler de kullanılacak. Müzede, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken şehit olan 250 vatandaş için de özel bölümler hazırlanacak. 250 şehidin hayat hikayelerinin de anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin bazı özel eşyaları, 15 Temmuz gecesi zarar gören bazı araçların da sergilenmesi planlanıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KUKLALARLA ANLATILACAK

Müzede, Türkiye’nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütleri de özel bir alanda anlatılacak. FETÖ, PKK-PYD/YPG, DEAŞ kuklalarla sembolize edilecek. Müze içerisindeki sergi alanlarında Erdoğan’ın sık sık vurguladığı “tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet” ilkesi vurgulanacak.

YEŞİL ALANLA UYUMLU TASARLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak müze, proje alanındaki yeşil alanla uyumlu bir şekilde tasarlandı. Kapalı alanları zemin altında planlanan müze, daha çok açık alanlardan oluşacak. Ağaçlar arasında yapılacak yürüyüş yollarında 15 Temmuz ile ilgili çeşitli sunumlar yapılacak. Müzenin, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümüne açılışının yapılması hedefleniyor. (Hürriyet)