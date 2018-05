Erdoğan: Ticaret hacmimizi 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz

BALKANLAR'DA KİLİT ÜLKE

'GELDİĞİMİZ SEVİYE YETERLİ DEĞİL'

'HER KONUDA YANINIZDAYIM'

'TÜRKİYE DEVAMLI BÜYÜYEN BİR ÜLKE'

'RAHATSIZ OLUYORLAR'

'TEŞVİK BELGELERİNİ BİZZAT VERDİK'

'BÖLGESEL BARIŞA KATKILAR SAĞLAYACAK'

'BİZLERE YOLDAŞLIK YAPMASINI İSTİYORUZ'

Mehmet Nuri Turan

, Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda, ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde güçlü bir irade bulunduğunu belirterek, "Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık." dedi., Cumhurbaşkanı Erdoğan ve'ın katımıyla yapıldı.Forumda konuşan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile iş adamlarıyla bir araya gelmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, toplantının her iki ülke için yeni iş birliklerine, projelere, yatırımlara kapı aralamasını temenni etti.Sırbistan'ın Türkiye için dost bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, Sırbistan'ın Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülke olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile ikili ilişkileri her alanda geliştirmek, çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir iradenin mevcut olduğunu vurgulayarak, Vucic'in Türkiye ziyaretini bu iradenin anlamlı bir nişanesi olarak gördüğünü aktardı.Yarın yapılacak Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla iş birliklerindeki ivmeyi daha da artıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Konsey mekanizması sayesinde düzenli olarak gündemimizdeki konuları ilgili muhataplarıyla ele alacak, karara bağlayacak ve aldığımız kararların sonuçlarını da değerlendirme fırsatını yakalayacağız. Tabii burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bir yerde niyet, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda, ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında, bilhassa da liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir irade var. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Elbette geldiğimiz seviye asla yeterli değil.İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımızın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı. İnşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra da 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmemiz için hepimize, bilhassa da siz iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar'ın tam merkeVucic'in konuşmasındaki açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, "Her konuda, herhangi bir sıkıntı anında yanınızdayım, sizlere destek olmaya hazırım, demek suretiyle yolda ne kadar taş, toprak varsa hepsini kaldırmaya hazır olduğunu söyledi. Bu önemli bir irade. Bu iradeyi de en güzel şekilde bence iş adamlarının değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum." diye konuştu.Türk şirketlerinin istihdam oluşturan yatırımlarının her geçen gün katlanarak arttığını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ayrıca bankacılık sektöründe de Halkbank Sırbistan'da gurur verici işlere imza atıyor. Geçen yılki ziyaretimiz sırasında Halkbank'ın Sırbistan'da sermaye artırımına gideceğinin sözünü vermiştik. Hamdolsun bu sözümü hayata geçirmeye başladık. 40 milyon euroluk sermaye artışının ilk 20 milyon euroluk bölümü şubat ayında gerçekleşti. Kalan 20 milyon euroluk sermaye artışı da inşallah önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Böylece Halkbank, Sırbistan'da 90 milyon euroluk sermaye ve 400 milyon eurodan fazla büyüklüğe ulaşacaktır. Bu kritik adım Sırbistan'da yatırım yapmak isteyen firmalarımızın işlerini kolaylaştıracağı gibi ayrıca bir güven ortamını da hazırlayacaktır. Şüphesiz bütün bu başarı hikayelerinin yazılmasında kıymetli dostum Vucic'in katkılarını memnuniyetle ifade etmem gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı firmalarımıza destek olmanın yanında onların sorun ve sıkıntılarıyla da çok yakından ilgileniyor. Ülkem ve iş adamlarımız adına, kendisine en kalbi şükranlarımı sunuyorum."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu güçlü desteğin artarak devam edeceğine inandığını aktararak, şöyle devam etti:"Türkiye son 16 yıldır süren siyasi istikrar ve güven ortamıyla devamlı büyüyen bir ülke. 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüme oranını elde ettik. Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme oranıyla, G20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer aldık. Bugün Türkiye Gayri Safi Milli Hasıla bakımından dünyanın 17. satın alma paritesine göre 13. büyük ekonomisidir. Milli gelirimizi 4 kata yakın bir artışla 236 milyar dolardan, 860 milyar dolara çıkardık. Türkiye'ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 2002'de 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı, geçen sene 157 milyar doların üzerine çıkardık. İhracatımız nisan sonu itibarıyla yıllık 160 milyar doların üzerine çıkmış vaziyette.Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefimiz bu rakamı 500 milyar dolara ulaştırmak. Bu yıl kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı tarihimizde ilk defe 1 trilyon lirayı aşıyor. Bu rakam 2002 yılına göre yaklaşık 4 katlık bir artışı ifade diyor. Tüm bunları yaparken bir taraftan da ülkemizin altyapısını tamamen güçlendiriyor, eksiklerimiz gideriyor, gelecek asra damga vuracak projeleri haya geçiriyoruz."Türkilye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüleriyle Marmaray ve Avrasya tünellerinin tamamlandığını, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temellerinin atıldığını, İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışının yapılacağını hatırlattı.Açılışı yapılacak havalimanının yıllık kapasitesinin 90 milyon olacağını vurgulayan Erdoğan, "2023'te bu yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak. Hedef bu ve şu anda havalimanı neredeyse bitti, bitiyor. Bu durumda. Bunlar tabii dünyada bazı ülkeler tarafından pek de hazmedilemiyor. Rahatsız oluyorlar. Halbuki çalışsalar onların da olacak." diye konuştu.Geçen haftalarda hem yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili hem de stratejik yatırımların teşvikiyle ilgili çok önemli iki adım attıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:"Proje bazlı teşvik uygulaması kapsamında ilk etapta toplam yatırım tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini bizzat verdik. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusundaki düzenlemelerle de şirket kuruluşundan banka ipoteklerine kadar pek çok alanda yatırımcılara yeni kolaylıklar sağladık. Bu başarıların 2008 küresel finans krizine, Irak ve Suriye'de yaşanan hadiselere, 2013 yılından bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen elde edildiğinin unutulmaması gerekiyor. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni hükümet sistemimizin sağladığı imkanlarla bu yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceğiz. 24 Haziran'dan sonra geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha etkin karar alacak, bürokratik vesayetin engellemelerine maruz kalmadan, bunları uygulama imkanı bulacağız. Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha sür'atli bir şekilde ilerleyeceğiz."Erdoğan, ekonomik istikrarların yanında pek çok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerinin daha da geliştirebileceği sektörlerden birisinin de turizm olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye - Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir. 2017 yılında Sırbistan'da 150 bin turisti ülkemizde ağırladık. Türkiye'den de yaklaşık 100 bin turist, Sırbistan'ı ziyaret etti. Bu sayının içinde bulunduğumuz yılda daha da artacağını düşünüyorum."Altyapı dahil ulaştırmanın da ülkelerin arasında yatırım ve iş birliği için özellikle önemli fırsatlar sunan bir alan olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemizin de katkılarıyla inşa edilmesi öngörülen Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesini bölgesel, ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak her şeyden önce bir dostluk projesi olarak görüyoruz. İlgili makamlar, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten muhataplarıyla beraber teknik çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben de gerek Başbakanımız, gerek Ulaştırma Bakanımız, kendileriyle bu çalışmaları sürekli olarak devam ettiriyoruz. Bu proje kısa sürede hayata geçtiğinde, bölgesel barışa da çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Tabii, bugün bu konuda mutabakat muhtırasının da imzalanması da ayrıca anlamlı ve önemlidir."Sırbistan'la sahip oldukları vizyon birliğini bölge için büyük bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:"Ortak geçmişi ve pek çok ortak özelliği paylaştığımız Sırbistan ile şimdi de küresel iş dünyasında ortak olmak için yola çıkıyoruz. Bu yolda, siz iş dünyamızın da bizimle beraber yürümesini, bizlere yoldaşlık yapmasını özellikle istiyoruz. İki ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bizler siz iş adamlarımızın önünü açmak, işlerini kolaylaştırmak için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Sizlerden de iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla istifade edecek projeler, işbirliklerini geliştirmeyi bekliyoruz. Ve sizlerden ricam, Sırbistan'daki yatırımlara devam. Hatta Sırbistan'dan ortaklıklar kurmak suretiyle gerekirse üçüncü ülkelerde yatırımlar."AA