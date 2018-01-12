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Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile bu akşam birer telefon görüşmesi yaptı

Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Tunus´ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine de değinildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus´un birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.

Tunus´a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete sergilenen konukseverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus´un Yasemin Devrimi akabinde demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine de dikkati çekti.

Görüşmelerde, Türkiye-Tunus ilişkilerinin her alanda daha güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi.
 

TUNUS'TA NELER OLUYOR?


Tunus'un bazı kentlerinde yeni fiyat artışlarına tepki amacıyla gösteriler düzenlendi. Ülkenin 10'dan farklı noktasında binlerce kişinin sokaklara döküldüğü protestol gösterilerinde 200 kişi gözaltına alındı.

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