Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

TUNUS'TA NELER OLUYOR?





Tunus’ta 200 gösterici gözaltına alındı

İran'dan sonra Tunus da karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tunus’ta devlet nişanı takdim edildi

İdil Janet Demiray

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Tunus´ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine de değinildi.Cumhurbaşkanı, Tunus´un birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.Tunus´a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete sergilenen konukseverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus´un Yasemin Devrimi akabinde demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine de dikkati çekti.Görüşmelerde, Türkiye-Tunus ilişkilerinin her alanda daha güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi.Tunus'un bazı kentlerinde yeni fiyat artışlarına tepki amacıyla gösteriler düzenlendi. Ülkenin 10'dan farklı noktasında binlerce kişinin sokaklara döküldüğü protestol gösterilerinde 200 kişi gözaltına alındı.